В Москве сотрудник ФСБ задержали экс-замминистра энергетики Яновского

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. Его задержание связано с махинациями в угольной отрасли.
Летом 2023 года силовики задержали представителей угольной отрасли, напоминает «Коммерсант». Они дали показания на Яновского и рассказали о его причастности к хищениям. Позже в поле зрения правоохранителей попала и вызвала интерес недвижимость семьи экс-замминистра. По данным следователей, на супругу чиновника зарегистрировано более десятка квартир.
В настоящее время Анатолий Яновский находится на допросе. По итогам этого следственного действия будет принято решение о предъявлении бывшему заместителю министра энергетики обвинения.
Анатолий Яновский занимал этот пост до 2021 года. Затем он перешёл в администрацию президента РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В настоящее время он является первым вице-президентом Академии горных наук.
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В настоящее время Анатолий Яновский находится на допросе. По итогам этого следственного действия будет принято решение о предъявлении бывшему заместителю министра энергетики обвинения.
Анатолий Яновский занимал этот пост до 2021 года. Затем он перешёл в администрацию президента РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В настоящее время он является первым вице-президентом Академии горных наук.
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Александр Бойцов