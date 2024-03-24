Блогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте

Фото: iStock/Andrey Semenov
Блогер Дима Масленников опубликовал в своём Telegram-канале скриншот банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере одного миллиона рублей.
Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.
В описании к фото Масленников выразил соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».
Ранее рэп-исполнительница Инстасамка также направила один миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. А певец Моргенштерн заявил о готовности оплатить медицинские расходы пострадавших. Донорами крови стали артисты T-Killah и Жасмин.
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В описании к фото Масленников выразил соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».
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Анастасия Чинкова