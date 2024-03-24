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Блогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте

24 марта 2024, 11:30
Фото: iStock/Andrey Semenov

Фото: iStock/Andrey Semenov

Блогер Дима Масленников опубликовал в своём Telegram-канале скриншот банковского перевода благотворительному фонду «Российский Красный Крест» в размере одного миллиона рублей.
Он написал, что не может в такое трудное время оставаться в стороне, а также подчеркнул, что помощь каждого бесценна.

В описании к фото Масленников выразил соболезнования фразой: «Крокус. Скорбим».


Ранее рэп-исполнительница Инстасамка также направила один миллион рублей в фонд помощи пострадавшим после теракта. А певец Моргенштерн заявил о готовности оплатить медицинские расходы пострадавших. Донорами крови стали артисты T-Killah и Жасмин.

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«Больше нельзя отступать»: SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
SHAMAN написал песню-реквием памяти погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/batuhan toker

Российский исполнитель SHAMAN написал песню-реквием после теракта в «Крокус Сити Холле». Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
В своём Telegram-канале певец написал, что случившуюся трагедию невозможно принять и осознать.

«Так больно, что нет сил даже кричать», — отметил SHAMAN.
Сообщается, что песню артист написал за один день. Этим произведением SHAMAN хочет почтить память всех погибших.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Олег Газманов отменил концерты в марте из-за теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 11:15

Фото: iStock/nantonov

Певец Олег Газманов перенёс свои мартовские концерты в Кемерове, Новосибирске и Барнауле в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Артист подчеркнул, что подробная информация о концертах вскоре появится на его официальном сайте и у организаторов.

Газманов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте и сообщил, что скорбит вместе со своей группой.

Также певец передал слова поддержки всем тем, кто сейчас работает над ликвидацией последствий теракта. Он пожелал им сил, терпения и мужества.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 152 гражданина, среди которых пять детей, пострадали.

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#теракт
#крокус сити холл
#соболезнования
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«Все мы — одна большая семья»: SHAMAN готов оплатить реабилитацию жертв теракта
Певец SHAMAN заявил о готовности оплатить реабилитацию пострадавшим в «Крокусе»
23 марта 2024, 03:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, заявил в специально записанном им видеообращении, что он лично готов оплатить реабилитацию всем без исключения пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом пишет газета «Известия».
«Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — написал исполнитель в своем Telegram-канале.



К Ярославу Дронову присоединился и Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом в РФ). Он предложил покрыть расходы на медицинскую помощь, а также поддержать семьи, потерявшие кормильца.

Ранее Минздрав Московской области заявил о госпитализации 145 человек, 9 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Лещенко допустил уход со сцены
22 марта 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену.
Артист поделился, что выступать ему стало сложнее.

«Мне трудновато петь сольные концерты, но много предложений на социальные концерты и корпоративы. Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости. Я работаю в студии и пишу не меньше 15-20 новых песен в год. В моем возрасте тоже можно получать удовольствие от своей профессии», — отметил в беседе с Газета.ру Лещенко.

Он отметил, что старается работать так, чтобы не надоедать ни себе, ни слушателям.

Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом.

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#профессии
#артист
#музыка
#шоу-бизнес
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ФНС заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Филлипа Киркорова
22 марта 2024, 16:14

Фото: istockphoto / alexialex

Налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра «Филипп Киркоров корпорейшн», передает телеграм-канал «Baza».
Уточняется, что помимо блокировки счетов, на самого Киркорова еще завели дело за неуплату административного штрафа. Бренд одежды Phill 4 you и «Филипп Киркоров корпорейшн», принадлежащие эстрадному певцу, попали под арест 21 марта.

Первая фирма упраувляет магазином в торговом центре Vegas, а вторая задействована в «зрелищно-развлекательной» деятельности артиста, создает видео-контент и рекламу. Счета магазина одежды Киркорова заблокировали за просроченную задолженность по налогам в размере 4,2 тысячи рублей.

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Адвокат Кологривого Жуков: «Семь суток — компромиссный вариант»

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#налоги
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Адвокат Кологривого Жуков: «Семь суток — компромиссный вариант»
21 марта 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Адвокат актёра Никиты Кологривого, устроившего дебош в новосибирском ресторане, Андрей Жуков заявил, что семь суток ареста для артиста за содеянное является компромиссным вариантом.
«Я практику досудебную знаю по этой категории дел. То, что я в суде говорил, я же на неё опирался. Семь суток — это такой, более-менее компромиссный вариант. Он более-менее близкий хотя бы», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Жуков.

Ранее суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым. Сам актёр Никита Кологривый поделился планами на период ареста, отметив, что в это время планирует по возможности заниматься творчеством.

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#суд
#обвинение
#наказание
#артист
#арест
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Кологривый: «Пойду сидеть на киче, писать стихи»
21 марта 2024, 16:05

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Актёр Никита Кологривый поделился планами на период ареста, отметив, что в это время планирует по возможности заниматься творчеством.
«Расстроился, хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственен за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет», — прокомментировал в беседе с «Известиями» артист.

Ранее суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым. По словам актёра, буянить он начал из-за усталости, признавшись, что ничего не помнит.

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#суд
#наказание
#стихи
#артист
#драка
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Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в Новосибирске
21 марта 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Об этом сообщает Baza.
Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым.

По словам Кологривого, буянить он начал из-за усталости, признавшись, что ничего не помнит. Он также рассказал, что из-за приговора он расстроился, так как хотел увидеть дочку.

Напомним, Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.

Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.

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#суд
#кафе
#обвинение
#наказание
#инцидент
#новосибирск
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Актриса Васильева раскрыла главную ошибку участников «голой вечеринки»
Актриса Васильева: у нормальный людей вечеринка Ивлеевой вызывает отвращение
20 марта 2024, 20:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Народная артистка России Татьяна Васильева считает, что участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой не должны были выкладывать фото с мероприятия в интернет. Свое мнение она выразила в программе RTVI «Легенда».
«Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем», — поделилась мнением Васильева.

Однако отметила, что у нормальных людей вечеринка Ивлеевой может вызывать только отвращение, подчеркнув, что испытала чувство обиды, узнав о посещении подобного мероприятия людьми, которых она уважала.

Васильева также вспомнила, что работала с Лолитой. Посетившей скандальную вечеринку, на съемках фильма «Попса». По словам актрисы, певица оставила о себе самые приятные впечатления.

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#певица
#мероприятия
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