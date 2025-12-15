Суд в Москве признал Pussy Riot* экстремистской организацией
Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск заместителя генпрокурора и признал объединение «Панк-группа Pussy Riot»* экстремистской организацией, запретив его деятельность на территории России.
Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», решение суда вынесено 15 декабря после рассмотрения административного иска, поданного заместителем Генерального прокурора РФ. Согласно постановлению, объединение «Панк-группа Pussy Riot»* признано экстремистской организацией.
В связи с этим на территории Российской Федерации запрещается любая деятельность группы, включая публичные выступления, концерты и распространение материалов, связанных с организацией.
Читайте также: *Организация признана экстремистской и запрещена в РФ