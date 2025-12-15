Достижения.рф

Суд в Москве признал Pussy Riot* экстремистской организацией

Фото: iStock/utah778

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск заместителя генпрокурора и признал объединение «Панк-группа Pussy Riot»* экстремистской организацией, запретив его деятельность на территории России.



Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы», решение суда вынесено 15 декабря после рассмотрения административного иска, поданного заместителем Генерального прокурора РФ. Согласно постановлению, объединение «Панк-группа Pussy Riot»* признано экстремистской организацией.

В связи с этим на территории Российской Федерации запрещается любая деятельность группы, включая публичные выступления, концерты и распространение материалов, связанных с организацией.

