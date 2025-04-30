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Суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по ЖКХ с рэпера Тимати

Фото: iStock/VvoeVale

Фото: iStock/VvoeVale

Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга с рэпера Тимати по оплате ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — передает агентство.

В один день будет рассмотрено два иска. Заседание состоится 30 апреля. Размер накопившегося долга не сообщается. На данный момент Тимати не давал никаких комментариев по данному вопросу.

Стоит отметить, что еще в прошлом году Фонд капитального ремонта обращался к артисту насчет погашения долгов. При этом суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей.

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РБК: «Магнит» станет владельцем «Азбуки вкуса» в Москве и Петербурге
30 апреля 2025, 02:13

Фото: iStock/zamrznutitonovi

Новым владельцем магазинов «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге станет розничная сеть «Магнит». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знающие итоги переговоров.
«„Магнит“ договорился о приобретении „контрольного пакета“ в бизнесе „Азбуки вкуса“. В сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра», — говорится в сообщении.

При этом официальные лица «Азбуки вкуса» и «Магнит» данную информацию комментировать отказались. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 30-35 миллиардов рублей.

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#санкт-петербург
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ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера
30 апреля 2025, 01:23

Фото: iStock/Noel Castley-Wright

ФСБ России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ведомство поделилось материалами на своей официальном сайте.
В архивных документах подробнее рассказывается о событиях в бункере Гитлера до и после его самоубийства. К тому же в материалах сообщается о задержании группой «Смерш» людей из ближайшего окружения фюрера. Среди них были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер.

Напомним, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем бункере 30 апреля 1945 года. Это произошло в столице Германии Берлине, окруженном войсками советской армии.

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#документы
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В Москве суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ
30 апреля 2025, 00:09

Фото: iStock/Wirestock

Таганский суд Москвы 19 мая рассмотрит четыре протокола в отношении компании Apple за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассмотрение четырех протоколов в отношении Apple Distribution International LTD назначено на 19 мая», — передает агентство.

Согласно материалам, протоколы в отношении компании составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Еще один иск направлен за неудаление запрещенной в РФ информации. Какие именно материалы стали поводом для судебных разбирательств, не уточняется.

На данный момент известно, что иски направлены в отношении зарегистрированной в Ирландии компании Apple Distribution International LTD. Она открыло свое представительство в 2022 году по закону о «приземлении».

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Путин переименует волгоградский аэропорт в Сталинград
Путин поддержал просьбу ветеранов и переименует аэропорт Волгограда в Сталинград
29 апреля 2025, 23:18

Фото: iStock/Chalabala

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов о присвоении аэропорту Волгограда названия Сталинград. Об этом заявил сам глава государства в ходе встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ», — цитирует слова Путина telegram-канал «Кремль. Новости».

Президент во вторник прибыл с визитом в Волгоградскую область, где и встретился с губернатором Бочаровым. Последний сам рассказал Путину о таком желании ветеранов ВОВ и специальной военной операции.

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Блогер Дима Масленников обратился к психологу после экстремального эксперимента
Блогеру Диме Масленникову потребовалась психологическая помощь
29 апреля 2025, 18:57

Фото: istock / Михаил Руденко

Популярный блогер Дима Масленников провел необычный эксперимент, после которого ему потребовалась помощь психолога. Молодой человек хотел почувствовать, как живут незрячие люди.

Для этого Масленников семь дней провел в полной темноте. В течение недели он жил своей обыденной жизнью. В ходе эксперимента у него были плотно заклеены глаза. Плюс к этому Дима носил специальную маску. Блогер на себе убедился, с какими проблемами сталкиваются незрячие.

«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — рассказал блогер в своем в телеграм-канале.

В ходе эксперимента Масленников столкнулся с проблемами психологического характера. У него начались галлюцинации. Блогеру пришлось обратиться ​за помощью к специалисту.

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