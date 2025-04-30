Суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга по ЖКХ с рэпера Тимати

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Мировой суд в Москве рассмотрит вопрос о взыскании долга с рэпера Тимати по оплате ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Истец: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчик: Юнусов Тимур Ильдарович», — передает агентство.
В один день будет рассмотрено два иска. Заседание состоится 30 апреля. Размер накопившегося долга не сообщается. На данный момент Тимати не давал никаких комментариев по данному вопросу.
Стоит отметить, что еще в прошлом году Фонд капитального ремонта обращался к артисту насчет погашения долгов. При этом суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей.
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