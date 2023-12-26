Экс-главу ГСУ СК РФ Довгия заочно арестовали за мошенничество

Фото: iStock/Zolnierek
Бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия заочно арестовали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Обвинение по статье о мошенничестве было предъявлено Басманным судом Москвы.
Отмечается, что мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции.
Прочих подробностей в суде не назвали.
Ряд СМИ утверждают, что Довгий в настоящее время проживает на территории Израиля.
Читайте также:
Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен
МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова**
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
*признано СМИ, выполняющим функции иноагента
** признан Минюстом РФ иноагентом
Отмечается, что мера пресечения будет действовать в течение двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции.
Ряд СМИ утверждают, что Довгий в настоящее время проживает на территории Израиля.
Читайте также:
Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора «Радио Свобода»* Марию Гессен
МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова**
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
*признано СМИ, выполняющим функции иноагента
** признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова