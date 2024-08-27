Следователи попросили об аресте бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»

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Правоохранители попросили арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по новому уголовному делу о присвоении средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в РБК.
В Мещанский суд Москвы поступили ходатайства об аресте в отсутствие обвиняемых двух бывших топ-менеджеров компании «Роснано» — Олега Киселева и Ирины Рапопорт.
На данный момент оба фигуранта находятся за пределами России. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и последние годы занимал должность заместителя председателя правления компании. Он покинул эту должность в 2019 году.
В апреле 2023 года Следственный департамент МВД предъявил обвинения топ-менеджерам и соратникам Анатолия Чубайса по делу о хищении 1,676 млрд рублей. Средства выводились через подконтрольные компании в 2012-2015 годах.
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«Согласно материалам дела, Олега Киселева и Ирину Рапопорт обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поделились в ведомстве.
На данный момент оба фигуранта находятся за пределами России. Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и последние годы занимал должность заместителя председателя правления компании. Он покинул эту должность в 2019 году.
В апреле 2023 года Следственный департамент МВД предъявил обвинения топ-менеджерам и соратникам Анатолия Чубайса по делу о хищении 1,676 млрд рублей. Средства выводились через подконтрольные компании в 2012-2015 годах.
Осенью 2023 года заочно был приговорен к лишению свободы руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий. В июне 2023 года суд приговорил к 8 годам бывшего инвестиционного директора компании «Элвис-Неотек» Наиля Губаева за мошенничество в особо крупном размере.
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Мира Полтева