Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд

Женщина, привыкшая к жизни в Лондоне, переехала в деревню вместе с семьей по настоянию мужа, который вырос в сельской местности и не любил городскую суету. Однако новая жизнь оказалась для неё невыносимой. Сельские жители не приняли их как своих, поскольку супруги оставили за собой квартиру в столице. Но больше всего женщину шокировало отношение местных к сексу.