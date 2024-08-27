Дело о краже более миллиарда рублей из банка Петербурга рассмотрит суд

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Суд рассмотрит уголовное дело по факту кражи более одного миллиарда рублей из банка Санкт-Петербурга, проинформировала Генпрокуратура. Уточняется, что в нем фигурирует некий Артур Барбынец.
«Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — гласит сообщение Генпрокуратуры.Следователи установили, что в марте текущего года Барбынец при помощи приспособлений для считывания получил доступ к банковским ячейкам клиентов. Пострадали восемь человек. За три дня злоумышленник похитил деньги, а также ювелирные украшения на сумму свыше миллиарда рублей.
Барбынца взяли спустя два дня в сочинском аэропорту. Часть украденного нашли в подмосковной квартире. Сообщники главного обвиняемого изготовили ему карту и ключ, чтобы открывать ячейки.
Из банка в Северной столице в марте вынесли свыше миллиарда рублей, незаметно проникнув в хранилище. Расследование продолжается.
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