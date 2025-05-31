«Соседка звонит, штрафами угрожает»: Загородный дом Прохора Шаляпина зарос опасной травой и превратился в дом ужасов

31 мая 2025, 06:23

Загородный дом Шаляпина зарос травой и требует огромных денег на восстановление

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Загородный дом Прохора Шаляпина зарос опасной травой — соседи злятся и угрожают блогеру штрафами. Певец и сам сравнил свои владения с домом из ужастика, но он не спешит благоустраивать территорию. Зато планирует отдать ее родне, отметил Шаляпин в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.





Шаляпин, владеющий квартирой в центре Москвы и недавно купивших жилье для мамы, рассказал о плачевном состоянии своего загородного участка в Подмосковье. Земля на восьми сотках заросла сорняками, а опасные растения сильно беспокоят соседку, которая невольно страдает от нежелания звезды привести землю в порядок.





«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: «У тебя там трава, я вызываю!». Сейчас же за это штрафы приходят. Там еще какая-то трава опасная, которая заходит и на ее участок», — вспоминал на передаче Шаляпин.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)



«Я себе лучше что-нибудь другое куплю, получше и готовое, а строить сам точно не буду», — подвел итог артист.