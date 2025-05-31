«Добралась поздравить папу лично»: Кристина Орбакайте обнялась в Литве с 80-летним отцом после долгой разлуки
Кристина Орбакайте лично навестила в Литве 80-летнего отца после долгой разлуки
Кристина Орбакайте навестила своего 80-летнего отца Миколаса Орбакаса в Вильнюсе после долгой разлуки. Певица, приехавшая в Литву на концерт, лично поздравила родителя. Ранее она пропустила его юбилей, хотя в день празднования выложила в своем блоге светлый пост со старыми семейными фотографиями.
30 мая Орбакайте, воспользовавшись гастролями в Литве, трогательно встретилась с отцом. Она обняла и поздравила его, показывая, как они наслаждаются воссоединением в ресторане. Внешне ее отец почти не изменился с их последней встречи — он полон сил и энергии, несмотря на возраст.
«Ну вот, я добралась до Вильнюса, до Литвы моей любимой, могу поздравить лично папу с 80-летием», — с нежностью сказала певица, закончив свою речь поцелуем в щеку Миколасу.Тот улыбнулся и тоже поцеловал дочь. На протяжении всего клипа он с гордостью смотрел на нее, явно довольный встречей и добрыми словами.
Кстати, с гастролями у дочери Пугачевой в последнее время ситуация осложнилась. В конце апреля Латвия все же внесла Орбакайте в список нежелательных лиц из-за ее выступлений в Крыму и участия в различных мероприятиях, которые власти сочли «российской пропагандой».
Ранее Литва также грозилась отменить концерт певицы. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас требовал от Кристины ясно высказаться о спецоперации на Украине. Иначе, считал он, ее «нейтральная» позиция с молчанием выглядела так, словно она скрыто поддерживает РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация