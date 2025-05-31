«Добралась поздравить папу лично»: Кристина Орбакайте обнялась в Литве с 80-летним отцом после долгой разлуки

31 мая 2025, 04:22

Кристина Орбакайте лично навестила в Литве 80-летнего отца после долгой разлуки

Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Миколас Орбакас (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте навестила своего 80-летнего отца Миколаса Орбакаса в Вильнюсе после долгой разлуки. Певица, приехавшая в Литву на концерт, лично поздравила родителя. Ранее она пропустила его юбилей, хотя в день празднования выложила в своем блоге светлый пост со старыми семейными фотографиями.





30 мая Орбакайте, воспользовавшись гастролями в Литве, трогательно встретилась с отцом. Она обняла и поздравила его, показывая, как они наслаждаются воссоединением в ресторане. Внешне ее отец почти не изменился с их последней встречи — он полон сил и энергии, несмотря на возраст.





«Ну вот, я добралась до Вильнюса, до Литвы моей любимой, могу поздравить лично папу с 80-летием», — с нежностью сказала певица, закончив свою речь поцелуем в щеку Миколасу.