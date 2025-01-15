Суд в Москве заочно арестовал бросившего ребёнка в сугроб блогера Косенко

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Басманный районный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Сергея Косенко. Год назад широкий резонанс вызвала опубликованная им запись, на которой он бросает своего годовалого ребёнка в снежный сугроб.
Косенко обвинили сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В отчёте следователей указано, что обвиняемый бросил малыша «вперёд и вверх», допустив его падение с большой высоты. А преступный умысел не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом.
Когда блогер опубликовал свой ролик, это вызвало крайне отрицательную реакцию в сети и гневные комментарии пользователей. Столкнувшись с негативом, Косенко начал оправдываться, стал говорить, что бросал в снег куклу, но ему не поверили. Затем блогер распродал своё имущество в России и уехал за границу. Сейчас он проживает в США.
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Александр Бойцов