Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман за реабилитацию нацизма

31 октября 2025, 17:33

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает столичная прокуратура.