Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман за реабилитацию нацизма
Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, 5 мая 2024 года Эйдельман* опубликовала запись программы, в которой она негативно высказывалась о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны, днях воинской славы, памятных датах и ветеранах. Затем, 8 июля того же года, историк распространила в социальной сети ложные сведения о ВС РФ.
Уголовное дело возбудили после проверки этих материалов надзорным органом. В настоящее время Эйдельман* проживает за границей.
*Признана иноагентом в РФ
Читайте также: