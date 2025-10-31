В Москве мать заставляет детей ходить зимой по улице босиком
В Москве жители одной из многоэтажек выразили обеспокоенность отношением соседки к своим детям. Подробности приводит телеканал РЕН ТВ.
По словам очевидцев, женщина ведет себя неадекватно, в том числе оставляет своих детей без присмотра и заставляет их ходить зимой босиком. Один из таких инцидентов произошел на детской площадке, когда она ссорилась с окружающими, а ее сын плакал с покрасневшими от холода ногами.
Кроме того, из-за невнимательности женщины ее маленькая дочь могла навсегда остаться инвалидом. Девочка упала из коляски и ударилась об асфальт. Также москвичка устраивала дебош в подъезде, а ее двухлетний сын один застревал в лифте.
Несмотря на обращения соседей в полицию, ситуация не меняется. Клинический психолог Роман Цветков отметил, что нерадивую мать необходимо отправить на принудительное лечение.
Читайте также: