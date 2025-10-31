Машина застряла между деревьями после жесткого ДТП в Москве
В Москве автомобиль с людьми застрял между деревьями после ДТП. Данные приводит «Газета.ру».
Уточняется, что на Захарово водитель потерял управление: машина слетела с дороги и перевернулась.
Транспорт полностью смяло, крышу вдавило в салон. По предварительным данным, выживших нет. На публикуемых в сети кадрах видно сильно повреждённое белое авто. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии у автобусной остановки в Твери скончалась в больнице.
