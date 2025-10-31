Четыре девушки отравились в ресторане в Петербурге

31 октября 2025, 16:04

СК ведет проверку по факту отравления четырех девушек в ресторане в Петербурге

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления четырех девушек в одном из ресторанов на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу, пишет ТАСС.