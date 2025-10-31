Четыре девушки отравились в ресторане в Петербурге
Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления четырех девушек в одном из ресторанов на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу, пишет ТАСС.
Трое пострадавших пожаловались на сильную боль в животе, одну из них обнаружили без сознания в туалете и госпитализировали. По словам потерпевших, серьезно пострадала их беременная подруга. По этому факту проводится доследственная проверка, ход которой поставили на контроль прокуратуры.
Роспотребнадзор провел расследование: 28 октября суд на 20 суток приостановил работу ресторана «Мона» на Каменноостровском проспекте. Выяснилось, что повар заведения болел сальмонеллезом.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в ресторане выявили санитарные нарушения, а почти треть персонала — 11 человек — не проходили предварительные и периодические медосмотры.
