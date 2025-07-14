Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы»

Прокуратура призвала запретить песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн»
Фото: Istock/BushAlex

Прокуратура Санкт-Петербурга просит признать песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила, что административный иск в отношении группы уже поступил в суд.



Ответчики по данному иску — вокалист группы Владимир Котляров*, басист Александр Агафонов и барабанщик Кирилл Муравьев. Прокуратура, помимо полного запрета трека «Выключите гимн», просит признать данную песню экстремистским материалом.

В судебном иске сказано, что данное произведение содержит психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных и насильственных действий по мотивам идеологической, политической, расовой, религиозной или национальной ненависти.

Поводом для запрета песни стали строки: «Эй, зачехлите в прямую кишку гордость размером с мир!» и «В стране могил несет говном, выключите нахрен гимн!». Судебное заседание по иску назначено на 13 августа.

*признан Минюстом РФ иноагентом.

Ольга Щелокова

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