Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы»
Прокуратура Санкт-Петербурга просит признать песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила, что административный иск в отношении группы уже поступил в суд.
Ответчики по данному иску — вокалист группы Владимир Котляров*, басист Александр Агафонов и барабанщик Кирилл Муравьев. Прокуратура, помимо полного запрета трека «Выключите гимн», просит признать данную песню экстремистским материалом.
В судебном иске сказано, что данное произведение содержит психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных и насильственных действий по мотивам идеологической, политической, расовой, религиозной или национальной ненависти.
Поводом для запрета песни стали строки: «Эй, зачехлите в прямую кишку гордость размером с мир!» и «В стране могил несет говном, выключите нахрен гимн!». Судебное заседание по иску назначено на 13 августа.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
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