Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы»

14 июля 2025, 13:15

Прокуратура призвала запретить песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн»

Фото: Istock/BushAlex

Прокуратура Санкт-Петербурга просит признать песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» экстремистской. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила, что административный иск в отношении группы уже поступил в суд.