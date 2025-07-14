В Петербурге прошел морской крестный ход с мощами апостола Андрея Первозванного
В Санкт-Петербурге прошел морской крестный ход с мощами святого апостола Андрея Первозванного на намыве Васильевского острова, где строится храм. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Напомним, 13 июля православные христиане праздновали Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов. Крестный ход также был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
«Святые мощи апостола Андрея Первозванного, с которыми совершалось морское шествие, переданы для строящегося в его честь храма. Он будет воздвигнут на намыве Васильевского острова, где и будут находиться мощи», — говорится в статье.
Отмечается, что крестный ход организован силами прихода Андрея Первозванного и настоятеля строящегося храма отца Кирилла.
После окончания строительства храма здесь будет организовано общественное пространство, настроенное на патриотизм. Планируется создать Поклонный крест и беседку, стены которой будут из деревьев в виде цветущего храма.
Тем временем 12 июля в Зенковском парке Прокопьевска Кемеровской области прошел Международный Шахтерский Сабантуй, пишет «Сiбдепо».
«Этот межнациональный праздник символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо своей страны. Он напоминает о ценностях, которые близки каждому из нас: любовь к родной земле, преемственность поколений, единство и сплоченность», — сказал глава региона Илья Середюк в своем приветственном обращении.
Для гостей мероприятия приготовили концерт, различные мастер-классы и конкурсы, народные пляски, интерактивные палатки с едой и предметами промысла.
На праздник приехали россияне из Республики Татарстан, ДНР, ЛНР, Пермского края, Алтайского края, Новосибирской, Томской и Омской областей.
В текущем году мероприятие посвятили 80-летию Победы и Году защитников Отечества.