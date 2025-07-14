В Петербурге прошел морской крестный ход с мощами апостола Андрея Первозванного

14 июля 2025, 12:37

Фото: iStock/Xantana

В Санкт-Петербурге прошел морской крестный ход с мощами святого апостола Андрея Первозванного на намыве Васильевского острова, где строится храм. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Напомним, 13 июля православные христиане праздновали Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов. Крестный ход также был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.





«Святые мощи апостола Андрея Первозванного, с которыми совершалось морское шествие, переданы для строящегося в его честь храма. Он будет воздвигнут на намыве Васильевского острова, где и будут находиться мощи», — говорится в статье.

«Этот межнациональный праздник символизирует дружбу народов, уважение к традициям и гордость за труд на благо своей страны. Он напоминает о ценностях, которые близки каждому из нас: любовь к родной земле, преемственность поколений, единство и сплоченность», — сказал глава региона Илья Середюк в своем приветственном обращении.