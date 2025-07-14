В Подмосковье с начала года подали 500 онлайн-заявок на техпаспорт помещения

14 июля 2025, 10:44

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На портале госуслуг Московской области с начала года 500 раз подали заявления на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления региона.





Обновлять данные в техпаспорте нужно, если в квартире сделали перепланировку или переустройство. Имеются в виду перенос коммуникаций, замена труб, смещение окон или проёмов, изменение поэтажного плана и перенос перегородки.



Услуга «Подготовка технического паспорта» доступна на региональном портале в разделе «Дом ЖКХ» – «Документы». Получить её могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

«Для подачи заявления понадобятся заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения, документ, подтверждающий право собственности, или действующая выписка из ЕГРН. Она должна быть получена не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса. Техпаспорт поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней», – пояснили в ведомстве.