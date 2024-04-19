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Пропал ключевой документ из дела Гиркина-Стрелкова, заявил адвокат заключенного

19 апреля 2024, 23:54
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (известного как Игорь Стрелков) Александр Молохов заявил в беседе с РБК, что из материалов уголовного дела пропал ключевой документ.
По его словам, недостающий документ был обнаружен при внимательном изучении апелляционной жалобы.

«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», – отметил защитник.



Адвокат пояснил, что речь идет о так называемом отношении, подтверждающим, что одна из фронтовых частей согласилась подписать контракт со Стрелковым.

Защита планировала использовать этот документ в суде 15 мая. Однако в связи с утратой документа рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.

Ранее Молохов заявил, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Подсудимый был признан виновным в публичных призывах Интернет-пользователей к экстремистской деятельности.

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В Киеве начали составлять подомовые списки военнобязанных
«Страна.ua»: В районе Киева начали составлять подомовые списки военнобязанных
19 апреля 2024, 23:47

Фото: iStock/sandsun

Администрация Печерского района Киева начала составлять подомовые списки военнообязанных. Власти обратились к местным добровольным организациям населения с просьбой собрать информацию и передать ее в военное ведомство, сообщает издание «Страна.ua».
«Печерская районная администрация Киева по просьбе военкомата разослала всем руководителям объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органам самоорганизации населения района призыв собрать списки военнообязанных в домах», – отмечается в публикации.

Районным властям было предложено направить информацию в Печерский территориальный центр комплектования (ТЦК), отмечает издаение.

Ранее, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении внутренней мобилизации. Согласно новым правилам, те, кто обязан проходить военную службу, должны обращаться в военкомат для обновления своих данных. Некоторые категории граждан лишились отсрочки от армии, а сотрудники правоохранительных органов, депутаты парламента и владельцы стратегических предприятий получили отсрочку.

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За сертификатами в Подмосковье с начала года обратились более 1,7 тыс. жильцов аварийных домов
19 апреля 2024, 22:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Подмосковья подали уже 1750 заявлений на жилищные сертификаты в рамках нового этапа программы переселения из аварийных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Этап стартовал в январе. Переселение касается жильцов домов, признанных аварийными после 2017 года. Обращения уже поступили из 32 городских округов.
«Жители области, дома которых подлежат расселению, всё чаще выбирают жилищные сертификаты. Это ускоряет переезд в новое жильё, так как в этом случае не нужно ждать окончания строительства дома под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить дом или купить готовое жильё в новостройке. Приобрести квадратные метры можно в любом муниципалитете Подмосковья», – пояснили в министерстве.
По сертификату стоимость 1 кв. м. аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж – 33 «квадрата». Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жилище.

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#московская область
#квартиры
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Три представителя Подмосковья стали «Заслуженными работниками местного самоуправления»
19 апреля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Трём представителям Московской области присвоено почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления России». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства территориальной политики Подмосковья.
Звание было учреждено по инициативе Владимира Путина в этом году. Президент объявил об этом на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премии «Служение». Среди обладателей впервые присваиваемой государственной награды – представители Подмосковья.
«Согласно указу главы государства, награждаются первый замглавы городского округа Домодедово Марина Ведерникова, заместитель главы городского округа Серебряные Пруды Алексей Волков и председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев», – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, почётного звания представители руководства региона удостоены за заслуги в развитии местного самоуправления в стране и многолетнюю добросовестную работу.

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Перечислены главные особенности характера панды Катюши
Московский зоопарк: Катюша хитрая и своенравная
19 апреля 2024, 20:57

Фото: iStock/ValerijaP

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали об особенностях маленькой панды Катюши, которая уже обладает хитростью и своенравностью.
«Катюша очень умная, своенравная, хитрая, у неё прекрасная память, её невозможно перехитрить. В этом возрасте остаётся подстраиваться под её режим дня, характер, настроение. Но при этом мы очень рады, что она воспитывается мамой, и Диндин ей прививает природные инстинкты», — прокомментировали в беседе с NEWS.ru специалисты.

В зоопарке отметили, что все работы по уборке вольера сотрудники стараются проводить в то время, когда Катюша неактивна.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что милая внешность панды обманчива.

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Подмосковный проект по профориентации вышел в финал Национальной премии
19 апреля 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковный проект вышел в финал Национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые поборются за победу в 25 номинациях. В числе финалистов оказался проект Областной гимназии им. Е. М. Примакова «Стажировки в реальном секторе экономики». Он представлен в номинации «Инновации в профориентации», – отметили в министерстве.
Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы, которые помогают школьникам выбрать профессию. Церемония награждения победителей состоится 23 апреля в Москве в павильоне №57 ВДНХ. Гостей ждут шоу-программа и концерт группы UMA2RMAN.

На Неделе профориентации пройдут Всероссийская сессия специалистов по профориентации, встреча ведущих работодателей страны, награждение лучших педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее».

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Портал соцуслуг стал доступнее для жителей Подмосковья
19 апреля 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Через портал «МОё Подмосковье» теперь можно попасть на ресурс «Соцуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Для удобства жителей мы вывели «Соцуслуги» на портал «МОё Подмосковье». Теперь все удобно и под рукой. Можно легко найти социальный центр, получить необходимые услуги, взять в прокат средства реабилитации, нанять сиделку, заказать соцтакси и многое другое», – пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что ежегодно эти услуги охватывают более 200 тыс. жителей региона.

Также в ведомстве подчеркнули, что на портале соцуслуг имеются личные кабинеты пользователей, где можно отследить историю и статус своих заявок.
«Главная особенность – в том, что для жителей, проходящих реабилитацию в наших социальных центрах, в личном кабинете доступно электронное расписание занятий», – сказали в ведомстве.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

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Магистраль М-12 «Восток» в Подмосковье готовят к туристическому сезону
19 апреля 2024, 19:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорогу М-12 «Восток» начали готовить к майским праздникам и новому туристическому сезону, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Усилия объединили Госкомпания «Автодор», топливные операторы, операторы дороги и регионы, через которые проходит трасса. В их число вошла и Московская область.
«Праздничные майские выходные и летний сезон станут временем пиковой нагрузки. Чтобы избежать в этот период трудностей в многофункциональных зонах, для комфорта водителей и пассажиров разработан план оптимизации их работы. Автомобилистам напомнят о расположении таких зон, заранее проверят состояние колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов», – говорится в сообщении.
На время пиковых нагрузок планируют удвоить штат персонала. При необходимости сотрудники будут вручную регулировать поток клиентов МФЗ. Автомобилистам дадут рекомендации, которые позволят избежать очередей: сначала необходимо заправиться, затем сразу отогнать машину, а потом спокойно пойти отдохнуть, перекусить или отвести детей на детскую площадку.

По данным пресс-службы, на М-12 работают 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке трассы спроектировали 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены через каждые 50 км.
«После полноценного запуска 810-километрового участка новой магистрали. «Восток» из Москвы в Казань в декабре прошлого года отправились в поездки сотни тысяч автомобилистов. Именно на предпраздничные и праздничные дни пришёлся пик трафика. Так, 30 декабря на всей протяжённости дороги было совершено более 90 тыс. поездок», – отметили в пресс-службе.
Там заключили, что строительство М-12 продолжается. В конце года дорога будет продлена до Екатеринбурга.

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#подмосковье
#московская область
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Специалист Чугунов назвал рынок труда в Москве «рынком соискателя»
19 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Заместитель директора центра «Профессии будущего» Александр Чугунов заявил, что современный рынок труда в Москве вполне можно назвать сейчас рынком соискателя из-за очень низкой безработицы.
«Вакансий больше, чем тех, кто ищет работу. Поэтому у соискателей есть возможность выбирать наилучшие условия для трудоустройства», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Чугунов.

Он добавил, что многие нынешние компании нуждаются в кадрах, и даже готовы обучать потенциальных сотрудников со стипендией.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что гарантированно обеспечить высокими зарплатами военнослужащих в России возможно с помощью создания на государственном уровне рабочих мест для них.

«Возможно это будут силовые структуры, где будут такие же высокие заработные платы. Скорее всего это будет решаться системным образом. На сам рынок труда это не сильно повлияет», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее сообщалось, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.

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Названа самая высокооплачиваемая работа в России

Стало известно, насколько зарплаты москвичей отличаются от доходов жителей регионов
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#зарплаты
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Подмосковные водители за три месяца не пристегнулись более 70 тыс. раз
19 апреля 2024, 19:25

Фото: Istockphoto / Irina Gutyryak

В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировали свыше 71 тыс. случаев, когда водители не пристёгивались ремнями безопасности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На дорогах региона работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Более трети из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя. В январе отмечено чуть больше 14 тыс. таких случаев, в феврале – 19,7 тысяч. На март пришлось больше всего нарушений – 37,5 тыс.», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что штраф в 1 тыс. рублей при таком нарушении должны заплатить собственники транспортных средств

Минтранс Подмосковья также привёл данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сидениях, а также на 25% – пассажиров на задних сидениях машин.

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