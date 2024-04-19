Пропал ключевой документ из дела Гиркина-Стрелкова, заявил адвокат заключенного

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Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (известного как Игорь Стрелков) Александр Молохов заявил в беседе с РБК, что из материалов уголовного дела пропал ключевой документ.
По его словам, недостающий документ был обнаружен при внимательном изучении апелляционной жалобы.
Адвокат пояснил, что речь идет о так называемом отношении, подтверждающим, что одна из фронтовых частей согласилась подписать контракт со Стрелковым.
Защита планировала использовать этот документ в суде 15 мая. Однако в связи с утратой документа рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.
Ранее Молохов заявил, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Подсудимый был признан виновным в публичных призывах Интернет-пользователей к экстремистской деятельности.
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«Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», – отметил защитник.
Адвокат пояснил, что речь идет о так называемом отношении, подтверждающим, что одна из фронтовых частей согласилась подписать контракт со Стрелковым.
Защита планировала использовать этот документ в суде 15 мая. Однако в связи с утратой документа рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.
Ранее Молохов заявил, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Подсудимый был признан виновным в публичных призывах Интернет-пользователей к экстремистской деятельности.
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Александр Климов