Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину из России

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Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину (Роберт Плаудис) из России, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Томской области.
Согласно постановлению суда, рэпер также оштрафован на 4 тысячи рублей, однако по какому именно протоколу — остается неизвестным. До выдворения из России музыкант будет находиться в спецприемнике.
Напомним, ранее пресс-служба УМВД по Томской области сообщила о задержании рэпера Платины в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в Томске. В отношении него было составлено несколько административных протоколов.
Причиной задержания послужило несоответствие указанных исполнителем целей пребывания в стране его фактической деятельности. При въезде Платина указал «туризм», хотя приехал зарабатывать.
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