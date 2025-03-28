Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники

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Хамовнический районный суд Москвы вернул Ларисе Долиной её квартиру, которую она продала, а деньги перечислила мошенникам. Теперь певица является единственным владельцем недвижимости, пишет Baza.
Так, суд удовлетворил исковые требования Долиной, которая оспорила сделку о продаже квартиры за 112 млн рублей. При этом право собственности Полины Лурье, которая купила эту квартиру, судом прекращено. Кроме того, ее встречные требования о выселении певицы суд не одобрил.
Долину признали психически неустойчивой в момент продажи элитной недвижимости.
Напомним, в августе прошлого года Долина стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица перечислила им почти 200 миллионов рублей, в том числе деньги за продажу квартиры. По версии следствия, часть этих средств пошла на финансирование армии Украины.
В настоящее время задержаны куратор связи и банковских операций Дмитрий Леонтьев, курьер Анжела Цырульникова и ещё один куратор Артур Каменецкий.
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Долину признали психически неустойчивой в момент продажи элитной недвижимости.
Напомним, в августе прошлого года Долина стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и представились сотрудниками правоохранительных органов. Певица перечислила им почти 200 миллионов рублей, в том числе деньги за продажу квартиры. По версии следствия, часть этих средств пошла на финансирование армии Украины.
В настоящее время задержаны куратор связи и банковских операций Дмитрий Леонтьев, курьер Анжела Цырульникова и ещё один куратор Артур Каменецкий.
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Элина Позднякова