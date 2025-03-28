Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники

Родители малолетних детей-инвалидов могут выйти на пенсию на 10 лет раньше при соблюдении определенных условий. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что родитель может рассчитывать на досрочную пенсию, если он воспитывал инвалида с детства до восьми лет.