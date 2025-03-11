Директор Долиной вышел на связь после сообщений о проблемах со здоровьем артистки

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у артистки. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лучше всего о состоянии звезды говорит ее плотный гастрольный график.
«8 марта — Смоленск. 9 марта — Калуга. 10 марта — Киров. Дальше Набережные Челны, Ижевск, Самара и еще 24 концерта в рамках тура. Это не реклама концертов, везде аншлаги, но вряд ли есть лучший ответ по поводу самочувствия Ларисы Долиной», — отметил представитель певицы.Пудовкин также указал на соцсети Долиной, где видно, как она путешествует по стране и напомнил о масштабном туре в честь ее 70-летия, состоящем из 70 городов России.
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