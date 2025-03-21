«Психически неустойчива»: Стало известно состояние Долиной в момент продажи квартиры по указке мошенников

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)
Певица Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать пятикомнатную квартиру в столичном районе Хамовники по явно заниженной стоимости. Кроме того, в момент заключения сделки артистка была в «психически неустойчивой».
Последнее утверждение основывается на данных экспертизы проведённой в рамках уголовного дела, сообщает телеграм-канал Mash. Всестороннее обследование показало, что моральное состояние Долиной в то время не позволяло ей адекватно оценивать свои действия. Певица тогда постоянно тревожилась, часто плакала, была подвержена перепадам настроения. Однако отмечается, что это не помешало ей в день подписания документов пообщаться со студентами, а затем и выступить в Кремле.
Адвокаты народной артистки РФ упрекают многодетную мать Полину Лурье, купившую квартиру, в том, что она не попросила у Долиной справку из психо-неврологического диспансера. Однако по закону новая правообладательница элитной недвижимости по закону и не обязана была это делать.
Напомним, 112 миллионов рублей, вырученные от продажи квартиры, ушли мошенникам. Телеграм-канал отмечает, что даже в том случае, если сделку признают недействительной, Долиной придётся вернуть покупательнице квартиры эти деньги.
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Адвокаты народной артистки РФ упрекают многодетную мать Полину Лурье, купившую квартиру, в том, что она не попросила у Долиной справку из психо-неврологического диспансера. Однако по закону новая правообладательница элитной недвижимости по закону и не обязана была это делать.
Напомним, 112 миллионов рублей, вырученные от продажи квартиры, ушли мошенникам. Телеграм-канал отмечает, что даже в том случае, если сделку признают недействительной, Долиной придётся вернуть покупательнице квартиры эти деньги.
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Александр Бойцов