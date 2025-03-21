Попытка изнасилования, драки из-за еврейской фамилии и защита Пугачевой: громкие скандалы в жизни Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
Народная артистка России Лариса Долина нередко ввязывалась в скандалы. «Золотой голос страны» становилась жертвой мошенников, исполняла чужую песню. Однако недавно она стала одной из немногих, кто встал на защиту Аллы Пугачевой. Что сказала Долина про Примадонну, какие личные драмы и конфликты присутствовали в ее жизни — в материале «Радио 1».
«Это не очень этично»Накануне лидеры мнений снова заговорили о «наказании» покинувших РФ знаменитостей. В частности, Аллу Пугачеву предложили лишить всех званий.
Ларисе Долиной такая задумка не понравилась. Она попросила оставить Примадонну в покое.
«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — уточнила певица.
Стоит напомнить, что в 2022 году Пугачева покинула Россию. Она уехала в Израиль вместе с семьей, а затем перебралась на Кипр.
Биография Ларисы ДолинойЛариса Долина, в девичестве — Кудельман, появилась на свет 10 сентября 1955 года в Баку. Папа работал строителем, а мама секретарем-машинисткой. Когда Ларисе было три года, семья переехала в Одессу.
Ребята нередко дразнили артистку из-за еврейской фамилии.
Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
«Одноклассники обижали меня, обзывали «жидовкой», издевались кто как мог. Иногда я даже дралась, но сейчас понимаю, что можно было врезать гораздо больнее обычным словом, пусть даже не литературного языка», — откровенничала Долина.
Через некоторое время Лариса выбрала творческий псевдоним — девичью фамилию мамы.
Музыкальная карьера началась в Одессе: 12-летней Долиной предложили петь в профессиональном ансамбле «Магелланы». Спустя несколько лет она стала известной певицей в городе и выступала солисткой с коллективом «Мы одесситы». Затем ее позвали петь в ВИА «Армина», для чего молодая особа переехала в Ереван.
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«Мне пришлось три месяца отработать в ресторане. Платили хорошие деньги, и я сняла себе квартиру в красивом доме с мраморными лестницами. И однажды после ресторана возвращаюсь домой, а в подъезде стоит мужчина... Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал. Об этом никто не знал, кроме моих двух подруг», — признавалась звезда в беседе с Натальей Подольской.
В 1978-м на одном из музыкальных конкурсов Долина познакомилась с руководителем оркестра «Современник» Анатолием Кроллем. Он написал для Ларисы уникальную джазовую программу, которая по-новому раскрыла талант артистки. Вместе с оркестром Анатолия Долина объездила половину Союза и начала сольную карьеру.
Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
В 1984 году Лариса окончила эстрадное отделение музыкального училища имени Гнесиных, а спустя три года — институт имени Гнесиных по классу вокала.
Когда еще в студенческие годы Долина исполнила песню «Три белых коня» детским фальцетом, то завоевала любовь публики.
Лариса Долина строит сольную карьеруВ 1983 году Лариса перевоплотилась в Клементину Фернандес, темнокожую кубинскую певицу, в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Комедийный мюзикл подарил артистке узнаваемость.
После успеха Долину звали исполнить песни для таких фильмов, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «31 июня» и иных.
В 1985 году Лариса записала первую сольную программу «Затяжной прыжок».
Знаковым стал 1996 год, когда поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для артистки «Погоду в доме».
Потом Долина сменила свой вектор с джазового на эстрадный и записала 21 студийный альбом. В 2003 году Ларису пригласили на проект «Народный артист» в качестве эксперта.
Долина участвовала во многих телевизионных проектах: «Маска», «Битва поколений», «Три аккорда», «Дуэты».
Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)
Скандалы с участием Ларисы ДолинойНародная артистка России стала участницей многих конфликтов. Иногда неприятные ситуации случались по ее инициативе, а порой — ненамеренно.
Обман аферистовВ июне 2024 года Лариса стала жертвой злоумышленников. Мошенники убедили певицу продать квартиру в районе Хамовники в столице за 112 миллионов рублей.
Это выяснилось в августе, когда на входе в жилой комплекс задержали нескольких людей. Они заявляли, что приобрели жилье законно.
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Потом оказалось, что Долина и правда продала объект, но средства до нее не дошли. Аферисты убедили ее перевести деньги и еще 68 миллионов рублей «на безопасные счета».
Сейчас недвижимость арестовали по решению суда. Лариса обратилась за помощью к юристам, чтобы признать сделку недействительной, вернуть квартиру и деньги.
Помимо прочего, злоумышленники взломали аккаунт Долиной в соцсетях.
Лариса Долина (Фото: кадр из программы «Опять 25. Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса»)
Лариса Долина обиделась на группу «Дюна»В 2018 году солист музыкального коллектива «Дюна» Виктор Рыбин поделился, что артистка обиделась на группу из-за композиции «Страна Лимония». По его словам, конфликт растянулся на несколько лет.
Авторы песни Рыбин и Сергей Катин долгое время искали исполнителя для трека. Одной из кандидаток стала Долина, но записывать композицию не стали.
Однажды Виктор смотрел телевизор и наткнулся на шоу «Музыкальный ринг», где Лариса пела «Страну Лимонию».
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«Я набираю телефон Сережи, прошу объяснить ситуацию. «Не знаю, она сама взяла», — сказал Сережа и положил трубку», — признался Рыбин.
Лариса полагала, что композицию сочинили специально для нее, и долго обижалась на «Дюну», когда «песню исполнил не пойми кто». Потом музыканты разрешили конфликт.
Конфликт с Валей КарнавалВ 2021 году Долина ввязалась в конфликт с блогером и начинающей исполнительницей Валей Карнавал. На записи одной из телевизионных программ Лариса грубо высказалась о вокале девушки. Она предложила Вале петь не на сцене, а на кухне.
Валя Карнавал (Фото: Телеграм @karnava1l)
Народная артистка России объяснила, что Карнавал не попадает ни в одну ноту. В свою очередь, блогер уточнила, что петь умеет каждый человек. Однако Долина оставалась непреклонна.
«Человек имеет право петь, но только дома для своих, для тех, кто его любит. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто», — выразила свое мнение Лариса.
Поклонники Карнавал ополчились на певицу. Да и самой Карнавал было непросто: она сильно переживала публичный конфликт с известной артисткой. И даже взяла уроки вокала.
Конфликт завершился в январе 2023 года, когда Карнавал принесла Долиной на запись шоу оливковую ветвь в знак примирения.
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Лариса Долина сейчасДолина выходила замуж трижды. В 1983 году впервые стала мамой: родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом, бас-гитаристом Виктором Митязовым, прожила 11 лет, а продюсер Илья Спицын стал третьим мужем Долиной. Они развелись в 2016-м.
Сейчас Лариса Долина продолжает активно гастролировать по России, преподавать, участвовать в телевизионных шоу, музыкальных премиях, концертах.
Певица живет в столице и старается продать квартиру в Юрмале. Свободное время артистка проводит с семьей и любимыми кошками.
Порой в Сети появляются злоумышленники, которые от имени Ларисы распространяют просьбы о материальной помощи. Долина регулярно записывает видеообращения с опровержениями.
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