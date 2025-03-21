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Попытка изнасилования, драки из-за еврейской фамилии и защита Пугачевой: громкие скандалы в жизни Ларисы Долиной

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина нередко ввязывалась в скандалы. «Золотой голос страны» становилась жертвой мошенников, исполняла чужую песню. Однако недавно она стала одной из немногих, кто встал на защиту Аллы Пугачевой. Что сказала Долина про Примадонну, какие личные драмы и конфликты присутствовали в ее жизни — в материале «Радио 1».

«Это не очень этично»

Накануне лидеры мнений снова заговорили о «наказании» покинувших РФ знаменитостей. В частности, Аллу Пугачеву предложили лишить всех званий.

Ларисе Долиной такая задумка не понравилась. Она попросила оставить Примадонну в покое.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — уточнила певица.

Стоит напомнить, что в 2022 году Пугачева покинула Россию. Она уехала в Израиль вместе с семьей, а затем перебралась на Кипр.

Биография Ларисы Долиной

Лариса Долина, в девичестве — Кудельман, появилась на свет 10 сентября 1955 года в Баку. Папа работал строителем, а мама секретарем-машинисткой. Когда Ларисе было три года, семья переехала в Одессу.

Ребята нередко дразнили артистку из-за еврейской фамилии.

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)


«Одноклассники обижали меня, обзывали «жидовкой», издевались кто как мог. Иногда я даже дралась, но сейчас понимаю, что можно было врезать гораздо больнее обычным словом, пусть даже не литературного языка», — откровенничала Долина.

Через некоторое время Лариса выбрала творческий псевдоним — девичью фамилию мамы.

Музыкальная карьера началась в Одессе: 12-летней Долиной предложили петь в профессиональном ансамбле «Магелланы». Спустя несколько лет она стала известной певицей в городе и выступала солисткой с коллективом «Мы одесситы». Затем ее позвали петь в ВИА «Армина», для чего молодая особа переехала в Ереван.

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«Мне пришлось три месяца отработать в ресторане. Платили хорошие деньги, и я сняла себе квартиру в красивом доме с мраморными лестницами. И однажды после ресторана возвращаюсь домой, а в подъезде стоит мужчина... Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал. Об этом никто не знал, кроме моих двух подруг», — признавалась звезда в беседе с Натальей Подольской.

В 1978-м на одном из музыкальных конкурсов Долина познакомилась с руководителем оркестра «Современник» Анатолием Кроллем. Он написал для Ларисы уникальную джазовую программу, которая по-новому раскрыла талант артистки. Вместе с оркестром Анатолия Долина объездила половину Союза и начала сольную карьеру.

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)


В 1984 году Лариса окончила эстрадное отделение музыкального училища имени Гнесиных, а спустя три года — институт имени Гнесиных по классу вокала.

Когда еще в студенческие годы Долина исполнила песню «Три белых коня» детским фальцетом, то завоевала любовь публики.

Лариса Долина строит сольную карьеру

В 1983 году Лариса перевоплотилась в Клементину Фернандес, темнокожую кубинскую певицу, в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Комедийный мюзикл подарил артистке узнаваемость.

После успеха Долину звали исполнить песни для таких фильмов, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «31 июня» и иных.

В 1985 году Лариса записала первую сольную программу «Затяжной прыжок».

Знаковым стал 1996 год, когда поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для артистки «Погоду в доме».

Потом Долина сменила свой вектор с джазового на эстрадный и записала 21 студийный альбом. В 2003 году Ларису пригласили на проект «Народный артист» в качестве эксперта.

Долина участвовала во многих телевизионных проектах: «Маска», «Битва поколений», «Три аккорда», «Дуэты».

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Скандалы с участием Ларисы Долиной

Народная артистка России стала участницей многих конфликтов. Иногда неприятные ситуации случались по ее инициативе, а порой — ненамеренно.

Обман аферистов

В июне 2024 года Лариса стала жертвой злоумышленников. Мошенники убедили певицу продать квартиру в районе Хамовники в столице за 112 миллионов рублей.

Это выяснилось в августе, когда на входе в жилой комплекс задержали нескольких людей. Они заявляли, что приобрели жилье законно.

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Потом оказалось, что Долина и правда продала объект, но средства до нее не дошли. Аферисты убедили ее перевести деньги и еще 68 миллионов рублей «на безопасные счета».

Сейчас недвижимость арестовали по решению суда. Лариса обратилась за помощью к юристам, чтобы признать сделку недействительной, вернуть квартиру и деньги.

Помимо прочего, злоумышленники взломали аккаунт Долиной в соцсетях.

Лариса Долина (Фото: кадр из программы «Опять 25. Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса»)

Лариса Долина обиделась на группу «Дюна»

В 2018 году солист музыкального коллектива «Дюна» Виктор Рыбин поделился, что артистка обиделась на группу из-за композиции «Страна Лимония». По его словам, конфликт растянулся на несколько лет.

Авторы песни Рыбин и Сергей Катин долгое время искали исполнителя для трека. Одной из кандидаток стала Долина, но записывать композицию не стали.

Однажды Виктор смотрел телевизор и наткнулся на шоу «Музыкальный ринг», где Лариса пела «Страну Лимонию».

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«Я набираю телефон Сережи, прошу объяснить ситуацию. «Не знаю, она сама взяла», — сказал Сережа и положил трубку», — признался Рыбин.

Лариса полагала, что композицию сочинили специально для нее, и долго обижалась на «Дюну», когда «песню исполнил не пойми кто». Потом музыканты разрешили конфликт.

Конфликт с Валей Карнавал

В 2021 году Долина ввязалась в конфликт с блогером и начинающей исполнительницей Валей Карнавал. На записи одной из телевизионных программ Лариса грубо высказалась о вокале девушки. Она предложила Вале петь не на сцене, а на кухне.

Валя Карнавал (Фото: Телеграм @karnava1l)


Народная артистка России объяснила, что Карнавал не попадает ни в одну ноту. В свою очередь, блогер уточнила, что петь умеет каждый человек. Однако Долина оставалась непреклонна.

«Человек имеет право петь, но только дома для своих, для тех, кто его любит. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто», — выразила свое мнение Лариса.

Поклонники Карнавал ополчились на певицу. Да и самой Карнавал было непросто: она сильно переживала публичный конфликт с известной артисткой. И даже взяла уроки вокала.

Конфликт завершился в январе 2023 года, когда Карнавал принесла Долиной на запись шоу оливковую ветвь в знак примирения.

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Лариса Долина сейчас

Долина выходила замуж трижды. В 1983 году впервые стала мамой: родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом, бас-гитаристом Виктором Митязовым, прожила 11 лет, а продюсер Илья Спицын стал третьим мужем Долиной. Они развелись в 2016-м.

Сейчас Лариса Долина продолжает активно гастролировать по России, преподавать, участвовать в телевизионных шоу, музыкальных премиях, концертах.

Певица живет в столице и старается продать квартиру в Юрмале. Свободное время артистка проводит с семьей и любимыми кошками.

Порой в Сети появляются злоумышленники, которые от имени Ларисы распространяют просьбы о материальной помощи. Долина регулярно записывает видеообращения с опровержениями.

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#карьера
Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова компенсации в пользу Успенской
21 марта 2025, 19:09

Филипп Киркоров и Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Филипп Киркоров, сегодня похоронивший отца, получил ещё одно неприятное известие. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста компенсации в пользу певицы Любови Успенской.
Теперь Киркорову придётся выплатить 90 тысяч рублей артистке в качестве компенсации за то, что обозвал её «попрошайкой», якобы выпрашивающей у него подарки.

По всей видимости, доказательств артист не привёл, поэтому суд счёл оскорбление порочащим честь и достоинство Успенской. К слову, она намеревалась отсудить 10 миллионов, однако суд оценил причинённый ей моральный вред всего лишь в 90 тысяч.

Киркоров и Успенская, некогда обнимавшиеся на сцене и демонстрировавшие свою крепкую дружбу, серьёзно поссорились. Сначала певица обозвала коллегу «женоненавистником», за что получила ответ от поп-короля, который назвал её «попрошайкой». Успенская посчитала это поводом для обращения в суд и, как выяснилось, не прогадала.

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#киркоров
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Пианист Даниил Крамер рассказал об угрожающих письмах с Украины после начала СВО
21 марта 2025, 18:20

Даниил Крамер (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)

После начала специальной военной операции известному российскому пианисту, джазмену Даниилу Крамеру начали приходить письма с угрозами из Киева. Об этом сам народный артист Российской Федерации рассказал сегодня, 21 марта, в день своего 65-летия.
В разговоре с РИА Новости знаменитый музыкант уточнил, что угрожающие послания он стал получать после того, как где-то не то публично заявил, не то написал, что не собирается уезжать из России.

«Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — рассказал Крамер, родившийся в Харькове.

Артист вспоминает, что большинство зарубежных и даже некоторые из российских коллег были уверены, что он вскоре после 24 февраля 2022 года покинет Россию.

«Меня даже никто не спрашивал, уеду ли я, а спрашивали только, когда я это сделаю», — вспоминает музыкант.

Он также рассказал об одном музыканте из Польши, которого Крамер приглашал выступать на своих концертах. Так тот после начала боевых действий написал, что полагал Даниила «человеком чести», но разочаровался.

«Наверное, он думал, что "честь" моя должна проявиться в том, чтобы бросить свою страну и свою публику. Это совсем не моя позиция», — подчеркнул джазмен, юбиляр и достойный гражданин и человек Даниил Крамер.

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#украина
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#джаз
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Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги
Соседов: зрители скандального выступления Глюкозы вправе просить компенсацию
21 марта 2025, 17:35

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрителям концерта певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), прошедшего в Красноярске в 2024 году, в День металлурга, необходимо вернуть деньги, потраченные на билет.
«Она была явно не в себе, люди вправе обратиться в кассы, если они хотят компенсацию и вернуть стоимость билета», — сказал Соседов на шоу «Алена, блин! Посидим».
Критик также добавил, что у певицы нет новых композиций.

Напомним, после выступления Глюкозы в Красноярске многие пользователи в соцсетях певицы возмутились её поведением во время концерта. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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#компенсация
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«Жизнь остановилась»: актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери
Актриса Софья Лебедева заявила, что тяжело переживает смерть матери
21 марта 2025, 17:23

Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)

Софья Лебедева раскрыла, как переживает смерть матери. Актриса из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» призналась в беседе с журналом «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».
«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», — призналась артистка.

Лебедева подчеркнула, что сейчас много читает и старается найти в книгах ответы на волнующие вопросы. Звезда сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».

Еще Софья чувствует сильную поддержку родных. Однако семья не может полностью наполнить ее душу. Со смертью мамы она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы жить. Артистка порассуждала и о карьере, объяснив, что не собирается уходить из профессии.

Лебедева отметила, что ощущает любовь и поддержку даже от своего пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой питомца даже на съемки.

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Встречалась с турком-абьюзером и заработала нервный срыв: почему Маргарита Овсянникова рассталась с отцом своего сына?
21 марта 2025, 17:08

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Певица и актриса Маргарита Овсянникова громко заявила о себе участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Телестройка стала трамплином для карьеры знаменитости. 21 марта Овсянникова отмечает свой 29 день рождения. Слухи о романах, карьерный путь и беременность от неизвестного — в материале «Радио 1».

Биография Маргариты Овсянниковой

Маргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.

Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.

Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.

В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Скандалы на «Дом-2»

В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.

Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.

К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)

Музыка и телевидение

Еще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.

Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.

Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.

Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)


В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.

Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.

Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник.﻿ Пара попала в команду Татьяны Денисовой.

Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Личная жизнь

До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.

Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».

«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.

Однако отношения сошли на нет.

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)


В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.

В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.

Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.

В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.

На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.

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Маргарита Овсянникова сейчас

19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.﻿

Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».

Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. В День всех влюбленных она выпустила песню «I love you».

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