Суд вернул отцу Елены Блиновской московскую недвижимость на 50 млн рублей
Апелляционный суд отменил решение об изъятии московской недвижимости, связанной с отцом Елены Блиновской Олегом Останиным. Речь идет об апартаментах площадью около 80 квадратных метров в Четвертом Верхне-Михайловском проезде, а также о машино-местах и кладовых в жилом комплексе бизнес-класса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В марте арбитражный суд распорядился выставить эти объекты на торги. Тогда инстанция посчитала, что Блиновская фиктивно оформила активы на отца и пыталась скрыть их от налоговых органов. После этого спорное имущество было изъято.
Останин в ходе разбирательства настаивал, что приобрел недвижимость на собственные средства. По его словам, за несколько лет его доход превысил 500 млн рублей. Мужчина владеет сетью ветеринарных клиник.
Елена Блиновская — блогер и предприниматель, получившая широкую известность благодаря так называемым «марафонам желаний» — платным онлайн-курсам и тренингам по личностному росту и достижению целей. В последние годы она стала фигуранткой громкого уголовного дела. По версии следствия, россиянка уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере, а также легализовала часть денежных средств. На фоне расследования ее имущество и активы семьи неоднократно становились предметом судебных споров.
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