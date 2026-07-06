Суд вернул отцу Елены Блиновской московскую недвижимость на 50 млн рублей

06 июля 2026, 08:27

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Апелляционный суд отменил решение об изъятии московской недвижимости, связанной с отцом Елены Блиновской Олегом Останиным. Речь идет об апартаментах площадью около 80 квадратных метров в Четвертом Верхне-Михайловском проезде, а также о машино-местах и кладовых в жилом комплексе бизнес-класса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.