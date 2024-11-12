Суд вернул протокол МВД на автора песни «Дымок» за пропаганду наркотиков

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Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол на музыканта Игоря Цыбу (известного как Ицык Цыпер), обвиняемого в пропаганде наркотиков. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
В графе «История состояний» дела указано, что материалы дела возвращены в орган.
Цыба, гражданин Казахстана, был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 6.13 КоАП за пропаганду наркотиков, что грозит ему штрафом до 30 тыс. рублей, выдворением из России и/или арестом на 15 суток.
Дело основано на содержании клипа на песню «Дымок», опубликованного на YouTube и позже заблокированного в российском сегменте.
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«Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — написано в графе «История состояний» дела от 11 ноября.
Цыба, гражданин Казахстана, был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 6.13 КоАП за пропаганду наркотиков, что грозит ему штрафом до 30 тыс. рублей, выдворением из России и/или арестом на 15 суток.
Дело основано на содержании клипа на песню «Дымок», опубликованного на YouTube и позже заблокированного в российском сегменте.
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Мария Моисеева