ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) сообщила о пресечении канала поставки латиноамериканского кокаина в страны Европейского Союза через территорию России. Об этом информирует РИА Новости.
В результате операции, проведенной в октябре 2024 года на российско-латвийской границе, было изъято 984 брикета кокаина общей массой более одной тонны, стоимостью на черном рынке около 3,5 миллиардов рублей.
По информации ФСБ, в ходе задержания двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили наркотики в высокотехнологичный тайник грузового автомобиля, удалось предотвратить дальнейшую транспортировку кокаина в ЕС. Кроме того, было установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина на территории России, для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области.
Во время извлечения наркотиков из тайника были задержаны также гражданин Эстонии и двое граждан России. В отношении всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Все они арестованы и находятся под следствием.
Ранее сообщалось, что нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области. Подробнее об этом в нашем материале.
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По информации ФСБ, в ходе задержания двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили наркотики в высокотехнологичный тайник грузового автомобиля, удалось предотвратить дальнейшую транспортировку кокаина в ЕС. Кроме того, было установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы пытались сбыть 20 килограммов кокаина на территории России, для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области.
Во время извлечения наркотиков из тайника были задержаны также гражданин Эстонии и двое граждан России. В отношении всех пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Все они арестованы и находятся под следствием.
Ранее сообщалось, что нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области. Подробнее об этом в нашем материале.
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Дарья Осипова