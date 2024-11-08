Муж и жена устроили нарколабораторию в своём подмосковном коттедже

35-летнего жителя Москвы и его 36-летнюю жену задержали полицейские Пушкинского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, супруги с февраля 2024 года занимались синтезированием наркотиков в своём частном доме, расположенном в одном из коттеджных посёлков. В одной из комнат дома полицейские обнаружили 21 канистру с химическими жидкостями, шесть ёмкостей с кристаллическим веществом, колбы, реактор, а также различные устройства для перемешивания и охлаждения», — говорится в сообщении.Экспертиза около 500 граммов вещества, содержащегося в одной из ёмкостей, показала, что это наркотик мефедрон. Оставшееся вещество будет проверено в ходе дальнейшего расследования.
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