Фигуранты дела о перевозке кокаина в Петербурге поехали на СВО

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Обвиняемые по делу о перевозке кокаина под видом манго фигуранты отправились на спецоперацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, уголовное производство приостановили. С Минобороны РФ заключен соответствующий контракт.
«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил», — сказано в комментарии.Обвиняемых отправят служить в отделение огневой поддержки штурмовиков, сейчас их передали должностному лицу. Фигурантов задержали в марте прошлого года, когда те пытались извлечь запрещенные вещества из тайника. Следователи считают, что «груз» доставили в город неустановленные члены преступной группировки. Его стоимость оценили в три миллиарда рублей.
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