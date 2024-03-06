Суд вынес приговор бойцу ВСУ за попытку убить военнопленного ДНР

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Боец Вооруженных сил Украины Дмитрий Евган был приговорен Южным окружным военным судом к 20 годам лишения свободы за попытку убийства военнопленного из Вооруженных сил ДНР. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе суда.
«По версии следствия, в сентябре 2017 года подсудимый добровольно поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. 7 апреля 2022 года Евган, находясь в убежище, пытался убить содержавшегося там в помещении для военнопленных военнослужащего из Вооруженных сил ДНР, нанеся ему несколько ударов штык-ножом. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, отбыв первые 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.Суд также отметил, что раненый был впоследствии освобожден военнослужащими ДНР, которые оказали ему медицинскую помощь. Приговор еще не вступил в законную силу.
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