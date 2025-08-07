Обвиняемого в убийстве сына Стаса Намина отправили на новую психиатрическую экспертизу
Мособлсуд принял решение о проведении повторной психиатрической экспертизы Роману Ткаченко, приёмному сыну музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве сводного брата и бабушки, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
В заседании 7 августа Ткаченко участвовал по видеосвязи из психиатрической больницы в Севастополе. Суд отложил рассмотрение дела до завершения экспертизы, которая, как ожидается, будет проведена в начале осени.
Напомним, Ткаченко обвиняется в двойном убийстве, совершённом в 2023 году. Ранее проведенные экспертизы вызвали сомнения у сторон, что стало основанием для назначения повторного исследования.
Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) является основателем группы «Цветы» и продюсером. Трагические события в его семье стали достоянием общественности вскоре после происшествия.
Читайте также: