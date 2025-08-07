Обвиняемого в убийстве сына Стаса Намина отправили на новую психиатрическую экспертизу

07 августа 2025, 13:52

лидер рок-группы «Цветы» Стас Намин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Мособлсуд принял решение о проведении повторной психиатрической экспертизы Роману Ткаченко, приёмному сыну музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве сводного брата и бабушки, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».