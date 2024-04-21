NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп в последние дни стал менее негативно отзываться о предоставлении помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что блокада законопроекта о помощи Киеву начала постепенно прорываться, и Трамп никак не пытается помешать этому.
Сначала он поддержал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. А затем в день голосования 20 апреля «остался в тени» и не стал давить на республиканцев, чтобы они проголосовали против этого законопроекта.
Кроме того, в соцсетях Трамп опубликовал пост, в котором отметил важность для США выживания и мощи Украины. После он задался вопросом, почему Евросоюз не выделает Киеву больше средств.
Читайте также:
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине
«Провоцируют применить ядерное оружие»: Рогов высказался о помощи США Украине
В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней
Анастасия Чинкова