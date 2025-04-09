Суд выпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны

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Бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной, осуждённый за получение взяток на сумму свыше 368 млн рублей, был освобождён из-под стражи по решению 235-го Гарнизонного военного суда. Информацию о зачёте времени в СИЗО в срок наказания подтвердил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.
Суд приговорил Бережного к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы, однако его отпустили из зала суда, засчитав проведенное в СИЗО время в срок.
Вместе с ним с 2017 года под стражей находился его заместитель Александр Вакулин. По версии следствия, оба причастны к хищению 20 млн рублей при исполнении контракта с ООО «Профбизнес» в 2015 году, связанного с поставками спецтехники для военного ведомства. Помимо этого, фигуранты обвинялись в систематическом получении взяток за содействие в заключении новых контрактов и покровительстве бизнес-структурам.
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Вместе с ним с 2017 года под стражей находился его заместитель Александр Вакулин. По версии следствия, оба причастны к хищению 20 млн рублей при исполнении контракта с ООО «Профбизнес» в 2015 году, связанного с поставками спецтехники для военного ведомства. Помимо этого, фигуранты обвинялись в систематическом получении взяток за содействие в заключении новых контрактов и покровительстве бизнес-структурам.
«Бережной получил (срок) меньше всех и был отпущен в зале суда (за отсиженные годы в СИЗО)», — сказал Ильин относительно дела и ситуации других фигурантов.В 2021 году Бережной частично признал вину в получении незаконных выплат и злоупотреблении полномочиями, тогда как другие участники процесса свою причастность отрицали. В рамках расследования по двум уголовным делам общая сумма доказанных взяток достигла 368 млн рублей.
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Мария Моисеева