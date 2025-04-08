Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве

«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве

Михаил Попокв (фото: кадр из интервью Саши Сулим)

Михаил Попокв (фото: кадр из интервью Саши Сулим)

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в ещё одном убийстве. По информации источника РЕН ТВ, это преступление он совершил в 2011 году.
Около 14 лет назад в Ангарске у здания водонасосной станции между Попковым и уборщицей по имени Татьяна произошёл конфликт. В разгар ссоры он достал туристический топор и нанёс женщине несколько ударов. После убийства он поджёг тело и скрылся.

Попков наводил ужас на Иркутскую область с 1992 по 2011 год. Его жертвами в основном становились женщины, которых он под предлогом подвезти заманивал в машину, увозил в безлюдные места и убивал — чаще всего с помощью ножа или топора. После преступлений он старался уничтожить улики, нередко сжигал тела.

Общее число его жертв превышает 89 человек. В 2014 году маньяка задержали, а в 2015 году он был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас Попков отбывает срок в колонии строгого режима «Торбеевский централ» в Мордовии.

Читайте также:

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
#конфликт
#маньяк
#убийство
#тюрьма
#преступление
В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника
08 апреля 2025, 09:34

Фото: iStock/Ben_Gingell

В школе №3 Нового Уренгоя произошел инцидент, в результате которого пятиклассник напал на свою одноклассницу с ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно информации, полученной от источников, конфликт между учениками возник в ходе ссоры. Тимофей Г., ученик пятого класса, попытался ударить девочку складным ножом, однако, благодаря куртке, она не получила серьезных травм.

В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг

Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами
#школы
#конфликт
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет
08 апреля 2025, 07:23

Фото: iStock/Ben_Gingell

Мужчина в Бурятии напугал продавщицу предметом, похожим на гранату, требуя алкоголь и сигареты. Об этом сообщили ранним утром 8 апреля в пресс-службе МВД по региону.
Опьяненный спиртным злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и начал размахивать предметом, чтобы добиться своего. Это случилось 6 апреля.

«Продавец воспользовалась тем, что злоумышленник находился за дверью торговой точки, а диалог ведется через небольшую форточку, не выполнила требования и скрылась в подсобном помещении», — уточнили в Telegram-канале полиции.
За это время женщина успела вызвать полицию, после чего подозреваемого задержали. Ему 32 года, он уже был ранее судим и живет в Иволгинском районе.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что граната оказалась учебной и не могла навредить. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях

Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака
#сигареты
#магазин
#мвд
#алкоголь
#уголовное женщина
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
В Италии парень выбросил чемодан с останками бывшей девушки в лесной овраг
08 апреля 2025, 04:39

Фото: iStock/Hramovnick

В Италии бывший парень 22-летней студентки Иларии Сулы убил её и спрятал тело в чемодане, который выбросил в лесной овраг. Об этом сообщает издание The Pinnacle Gazette.
Останки девушки обнаружили 2 апреля недалеко от Рима. Последний раз Иларию видели живой 25 марта, когда она вышла из дома без объяснений.

«Она не попрощалась и не упомянула, куда идет», — вспоминали взволнованные соседи девушки.
Подозреваемый, 23-летний Марк Энтони Самсон, после исчезновения Сулы получал доступ к её соцсетям и публиковал посты, имитируя активность аккаунта погибшей. Какое-то время именно благодаря этому ее близкие верили, что с девушкой все в порядке.

Следствие считает, что Самсон нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, избавившись от чемодана с телом.

Убийство спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Активисты требуют усилить борьбу с гендерным насилием: с начала 2024 года в Италии погибли 113 женщин, 99 из них — от рук партнёров или родственников.

Читайте также:

Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами

«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
#преступление
#убийство
#следствие
#дома
#активисты
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами
NTK: экс-королева красоты погибла во время землетрясения в Мьянме, спасая ребенка
08 апреля 2025, 03:34

Фото: iStock/Srdjanns74

Первая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» погибла под обломками 12-этажного жилого комплекса Sky Villa, разрушенного землетрясением 28 марта. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 3,6 тыс. человек, 5 тыс. получили ранения. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае.

Тело 28-летней Сили Ми обнаружили 2 апреля в городе Мандалай. По словам очевидцев, она бросилась спасать ребёнка в здание Sky Villa, когда начались толчки, но не успела выбраться до обрушения.

Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования её семье. Ми выиграла титул в 2018 году и представляла страну на международном конкурсе.

Жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, рекламировался как сейсмоустойчивый, но не выдержал удара стихии. В здании находились популярный бар, современный тренажёрный зал и жилые апартаменты.

Читайте также:

В московском ЖК произошла стрельба после драки дворников

«Была беременна больше 10 лет»: Хилария Болдуин призналась, почему сделала подтяжку груди

Замужняя сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в своем доме
#туризм
#комплекс
#человек
#здание
#апартаменты
#соболезнования
#землетрясение
#бар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замужняя сотрудница школьной столовой дважды переспала с учеником в своем доме
Daily Mail: В США сотрудница школьной столовой из Алабамы дважды совратила ученика
08 апреля 2025, 02:59

Фото: iStock/ra2studio

В штате Алабама (США) арестовали сотрудницу школьной столовой за совращение несовершеннолетнего ученика. Женщина склонила его к сексу несколько раз, пишет издание Daily Mail.
41-летняя Николь Виггинтон, работавшая в школе города Роджерсвилл, призналась в двух эпизодах сексуальной связи с подростком. По данным следствия, она дважды отвозила школьника к себе домой.

Возраст пострадавшего не раскрывается, но известно, что ему нет 19 лет и при этом больше 16. В Алабаме возраст сексуального согласия наступает как раз в 16 — однако в случаях, когда подросток вступает в сексуальную связь со взрослым, который выполняет роль опекуна или воспитателя, либо принадлежит к воспитательному учреждению, на «совратителя» все еще можно завести дело.

Николь Виггинтон, замужняя женщина и мать нескольких детей, сейчас содержится в тюрьме округа Лодердейл. Суд назначил залог в размере $100 тыс. (около 8,6 млн рублей). В соцсетях она часто публиковала фото с семьёй, создавая образ любящей матери.

Читайте также:

«Была беременна больше 10 лет»: Хилария Болдуин призналась, почему сделала подтяжку груди

В московском ЖК произошла стрельба после драки дворников

Тонны крыс заполонили ядерный реактор и перестали бояться людей
#суд
#сша
#женщина
#мать
#возраст
Следите за нашими новостями
в удобном формате