«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве

Михаил Попокв (фото: кадр из интервью Саши Сулим)
Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в ещё одном убийстве. По информации источника РЕН ТВ, это преступление он совершил в 2011 году.
Около 14 лет назад в Ангарске у здания водонасосной станции между Попковым и уборщицей по имени Татьяна произошёл конфликт. В разгар ссоры он достал туристический топор и нанёс женщине несколько ударов. После убийства он поджёг тело и скрылся.
Попков наводил ужас на Иркутскую область с 1992 по 2011 год. Его жертвами в основном становились женщины, которых он под предлогом подвезти заманивал в машину, увозил в безлюдные места и убивал — чаще всего с помощью ножа или топора. После преступлений он старался уничтожить улики, нередко сжигал тела.
Общее число его жертв превышает 89 человек. В 2014 году маньяка задержали, а в 2015 году он был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас Попков отбывает срок в колонии строгого режима «Торбеевский централ» в Мордовии.
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Попков наводил ужас на Иркутскую область с 1992 по 2011 год. Его жертвами в основном становились женщины, которых он под предлогом подвезти заманивал в машину, увозил в безлюдные места и убивал — чаще всего с помощью ножа или топора. После преступлений он старался уничтожить улики, нередко сжигал тела.
Общее число его жертв превышает 89 человек. В 2014 году маньяка задержали, а в 2015 году он был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас Попков отбывает срок в колонии строгого режима «Торбеевский централ» в Мордовии.
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Дайана Хусинова