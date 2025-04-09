«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит

Ольга Орлова с сыном Артемом и дочерью Анной (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)
Певица Ольга Орлова поделилась новостью о своей двухлетней дочери: Аня пока не говорит. В феврале малышке исполнилось два года — сейчас она произносит только отдельные слова, еще не начав строить полные предложения. Этот факт вызвал волнение у некоторых поклонников.
У 47-летней экс-солистки «Блестящих» уже есть взрослый сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. В 2021 году она вышла замуж за Валерия Маслова, который старше ее на 10 лет, а 6 февраля 2023 года у пары родилась дочь Анна.
Девочка растет на глазах публики благодаря частым фото и видео от мамы. В соцсетях Ольги можно увидеть множество теплых и приятных кадров о жизни ее девочки: на них малышка познает мир, радостно обминается с мамой и мило общается с животными.
Такие кадры Орлова выкладывает часто, но фанаты заметили, что Аня немногословна и задали уточняющий вопрос.
Ольга даже со смехом добавила, что с вопросами про аппетит дочки сложно спорить.
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Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)
Девочка растет на глазах публики благодаря частым фото и видео от мамы. В соцсетях Ольги можно увидеть множество теплых и приятных кадров о жизни ее девочки: на них малышка познает мир, радостно обминается с мамой и мило общается с животными.
Такие кадры Орлова выкладывает часто, но фанаты заметили, что Аня немногословна и задали уточняющий вопрос.
Ольга Орлова с дочерью Анной (Фото: кадр видео Instagram* @olgaorlova1311)
«Почему ваш ребенок не разговаривает?», — спросил один из подписчиков.Телеведущая в новом посте призналась, что сама не знает точную причину.
«Не скрою, для меня самой это загадка», — написала Орлова, выкладывая новое фото Ани, где та с серьезным видом стоит на улице в светлой одежде.
Дочка Ольги Орловой Анна (Фото: Telegram @olgaorlov1)Орлова также успокоила часть подписчиков, которые возмущались на странные комментарии про любовь малышки слишком много есть и другой хейт. Сказала, что давно привыкла не реагировать на все, что пишут незнакомцы — так и с ума сойти недолго.
Ольга даже со смехом добавила, что с вопросами про аппетит дочки сложно спорить.
«Она, и правда, немало ест», — с улыбкой сказала Орлова.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева