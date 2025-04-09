«Для меня это загадка»: Ольга Орлова призналась, что ее двухлетняя дочка пока не говорит

Певица Ольга Орлова поделилась новостью о своей двухлетней дочери: Аня пока не говорит. В феврале малышке исполнилось два года — сейчас она произносит только отдельные слова, еще не начав строить полные предложения. Этот факт вызвал волнение у некоторых поклонников.