В Сибири перевернулась аэролодка, три человека пропали без вести

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В Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода. Как сообщает «Ciбдепо», после крушения судна на берег удалось выбраться лишь двоим.
«Со вчерашнего дня на месте ЧП работают срочные службы. Сегодня лодку удалось вытащить. Кабина у нее пуста. Что с тремя людьми, что оставались в лодке — неизвестно. В соцсетях пишут, кстати, что один из троих пропавших — прокопьевский муниципальный депутат», — отмечает издание.В то же время в Подмосковье произошла жуткая авария с участием автобуса на трассе «Дон», трое детей попали в больницу, один — в тяжелом состоянии. Как сообщает АГН «Москва», ДТП случилось в городском округе Домодедово, где водитель автомобиля Changan ударился об барьерное ограждение, после чего машину отбросило на двигавшийся попутно автобус.
«Врачи оценивают состояние одного ребенка как тяжелое, еще двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — приводит агентство сообщение регионального минздрава.Читайте также:
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