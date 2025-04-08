Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Сибири перевернулась аэролодка, три человека пропали без вести

В Сибири перевернулась аэролодка, три человека пропали без вести

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода. Как сообщает «Ciбдепо», после крушения судна на берег удалось выбраться лишь двоим.
«Со вчерашнего дня на месте ЧП работают срочные службы. Сегодня лодку удалось вытащить. Кабина у нее пуста. Что с тремя людьми, что оставались в лодке — неизвестно. В соцсетях пишут, кстати, что один из троих пропавших — прокопьевский муниципальный депутат», — отмечает издание.
В то же время в Подмосковье произошла жуткая авария с участием автобуса на трассе «Дон», трое детей попали в больницу, один — в тяжелом состоянии. Как сообщает АГН «Москва», ДТП случилось в городском округе Домодедово, где водитель автомобиля Changan ударился об барьерное ограждение, после чего машину отбросило на двигавшийся попутно автобус.
«Врачи оценивают состояние одного ребенка как тяжелое, еще двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — приводит агентство сообщение регионального минздрава.
Читайте также:

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
#подмосковье
#москва
#дтп
#врачи
#автобус
#авария
#помощь
#домодедово
#чп
#водитель
#специалисты
#мужчина
#депутат
112: сын главы управления ПФР Ставрополья задержан с кокаином в Москве
08 апреля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/???? ??????

Сына главы управления ПФР по Ставропольскому краю задержали в Москве с кокаином, сообщает Telegram-канал 112. Уточняется, что Тимур К. прилетел в столицу из Новокузнецка и отправился за веществами на Земляной вал.
Запрещенку он нашел в парке, где его заметили Росгвардейцы. Парень нервничал, а затем побежал, сбросив наркотики. Вещества обнаружили, а молодого человека — задержали. Эксперты определили, что речь идет о кокаине в крупном размере. Вес составил 2,65 грамма. По словам задержанного, он купил кокаин для себя, а не для сбыта. Открыто уголовное дело.

Ранее стало известно о нападении пятиклассника на одноклассницу с ножом в Новом Уренгое.

Читайте также:

«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

В Брянской области произошло массовое ДТП с 15 автомобилями
#мир
#россия
#криминал
#пфр
#ставропольский край
#наркотики
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве
08 апреля 2025, 15:13

Михаил Попокв (фото: кадр из интервью Саши Сулим)

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в ещё одном убийстве. По информации источника РЕН ТВ, это преступление он совершил в 2011 году.
Около 14 лет назад в Ангарске у здания водонасосной станции между Попковым и уборщицей по имени Татьяна произошёл конфликт. В разгар ссоры он достал туристический топор и нанёс женщине несколько ударов. После убийства он поджёг тело и скрылся.

Попков наводил ужас на Иркутскую область с 1992 по 2011 год. Его жертвами в основном становились женщины, которых он под предлогом подвезти заманивал в машину, увозил в безлюдные места и убивал — чаще всего с помощью ножа или топора. После преступлений он старался уничтожить улики, нередко сжигал тела.

Общее число его жертв превышает 89 человек. В 2014 году маньяка задержали, а в 2015 году он был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас Попков отбывает срок в колонии строгого режима «Торбеевский централ» в Мордовии.

Читайте также:

В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
#конфликт
#маньяк
#убийство
#тюрьма
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника
08 апреля 2025, 09:34

Фото: iStock/Ben_Gingell

В школе №3 Нового Уренгоя произошел инцидент, в результате которого пятиклассник напал на свою одноклассницу с ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно информации, полученной от источников, конфликт между учениками возник в ходе ссоры. Тимофей Г., ученик пятого класса, попытался ударить девочку складным ножом, однако, благодаря куртке, она не получила серьезных травм.

В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Читайте также:

В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг

Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами
#школы
#конфликт
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет
08 апреля 2025, 07:23

Фото: iStock/Ben_Gingell

Мужчина в Бурятии напугал продавщицу предметом, похожим на гранату, требуя алкоголь и сигареты. Об этом сообщили ранним утром 8 апреля в пресс-службе МВД по региону.
Опьяненный спиртным злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и начал размахивать предметом, чтобы добиться своего. Это случилось 6 апреля.

«Продавец воспользовалась тем, что злоумышленник находился за дверью торговой точки, а диалог ведется через небольшую форточку, не выполнила требования и скрылась в подсобном помещении», — уточнили в Telegram-канале полиции.
За это время женщина успела вызвать полицию, после чего подозреваемого задержали. Ему 32 года, он уже был ранее судим и живет в Иволгинском районе.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что граната оказалась учебной и не могла навредить. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:

«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях

Известная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения рака
#сигареты
#магазин
#мвд
#алкоголь
#уголовное женщина
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг
В Италии парень выбросил чемодан с останками бывшей девушки в лесной овраг
08 апреля 2025, 04:39

Фото: iStock/Hramovnick

В Италии бывший парень 22-летней студентки Иларии Сулы убил её и спрятал тело в чемодане, который выбросил в лесной овраг. Об этом сообщает издание The Pinnacle Gazette.
Останки девушки обнаружили 2 апреля недалеко от Рима. Последний раз Иларию видели живой 25 марта, когда она вышла из дома без объяснений.

«Она не попрощалась и не упомянула, куда идет», — вспоминали взволнованные соседи девушки.
Подозреваемый, 23-летний Марк Энтони Самсон, после исчезновения Сулы получал доступ к её соцсетям и публиковал посты, имитируя активность аккаунта погибшей. Какое-то время именно благодаря этому ее близкие верили, что с девушкой все в порядке.

Следствие считает, что Самсон нанёс жертве ножевые ранения, а затем попытался скрыть преступление, избавившись от чемодана с телом.

Убийство спровоцировало протесты в Риме и Мессине. Активисты требуют усилить борьбу с гендерным насилием: с начала 2024 года в Италии погибли 113 женщин, 99 из них — от рук партнёров или родственников.

Читайте также:

Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения и погибла под руинами

«Убил, конечно»: Сын Елены Яковлевой сделал печальное признание и поразил студию

Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
#преступление
#убийство
#следствие
#дома
#активисты
#протесты
Следите за нашими новостями
в удобном формате