Достижения.рф

Суд взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя «Волгонефти-212»

Фото: iStock/utah778

Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По решению суда с ответчиков взыскано 49,5 миллиарда рублей.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошли аварии двух танкеров с мазутом – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате случился разлив топлива, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

Экологический ущерб затронул черноморское побережье Краснодарского края, что вызвало масштабное загрязнение и негативные последствия для природы региона.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0