Суд взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя «Волгонефти-212»
Суд полностью удовлетворил иск Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По решению суда с ответчиков взыскано 49,5 миллиарда рублей.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошли аварии двух танкеров с мазутом – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате случился разлив топлива, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.
Экологический ущерб затронул черноморское побережье Краснодарского края, что вызвало масштабное загрязнение и негативные последствия для природы региона.
Читайте также: