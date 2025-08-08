США увеличили награду за арест Мадуро до $50 млн, обвинив его в наркотрафике и связях с картелями
Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о повышении награды за информацию для ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро до $50 млн, обвинив его в сотрудничестве с наркокартелями и поставках наркотиков в США.
В заявлении, опубликованном в соцсети X, Бонди уточнила, что решение согласовано Госдепартаментом и Минюстом США. Мадуро обвиняется в координации с группировкой «Трен-де-Арагуа» и мексиканским картелем «Синалоа» для распространения смертоносных наркотиков и насилия на территории США.
В сентябре 2024 года США конфисковали частный самолёт Мадуро в Доминиканской Республике, признав его покупку нарушением санкций. Венесуэла назвала это пиратством.
Одновременно с новым вознаграждением за Мадуро действует награда в $15 млн за арест его министра обороны Владимира Падрино.
