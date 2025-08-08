США увеличили награду за арест Мадуро до $50 млн, обвинив его в наркотрафике и связях с картелями

08 августа 2025, 03:27

Фото: iStock/lekcej

Генпрокурор США Пэм Бонди объявила о повышении награды за информацию для ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро до $50 млн, обвинив его в сотрудничестве с наркокартелями и поставках наркотиков в США.