Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества бывшего мэра Вологды Шулепова
Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск в суд Вологодской области с требованием конфисковать имущество бывшего главы Вологды, экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.
Прокуратура выявила, что Шулепов, начиная с 2003 года и по 2025 год, систематически получал доходы от предпринимательской деятельности, несмотря на занятие муниципальных и государственных должностей, что прямо запрещено действующим законодательством.
Среди спорных активов – объекты недвижимости, банковские счета, доли в коммерческих структурах и автомобили. Прокуратура настаивает, что активы были приобретены на средства, происхождение которых бывший чиновник не может подтвердить законным путём.
Шулепов занимал должность мэра Вологды в 2008–2016 годах, до этого был депутатом регионального парламента и зампредом комитета по бюджету и налогам. Также он возглавлял секретариат политсовета вологодского отделения партии «Единая Россия».
15 мая 2024 года Евгений Шулепов был задержан по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Сейчас он находится под арестом, следствие продолжается.
Если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры, имущество экс-чиновника будет обращено в доход государства.
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