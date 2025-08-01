Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества бывшего мэра Вологды Шулепова

01 августа 2025, 17:52

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск в суд Вологодской области с требованием конфисковать имущество бывшего главы Вологды, экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные материалы.