Суд взыскал с хозяйки земли в Ступине 18 млн рублей за гигантскую свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ступинский городской суд принял решение взыскать 18 млн рублей с владелицы земельного участка в деревне Колдино городского округа Ступино за ущерб, нанесённый нелегальной свалкой, решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
«Владелица земли не обеспечила контроль за сохранностью земель. Из-за её попустительства неизвестные свозили на участок отходы, общий объём которых составил 242 кубических метра. Нелегальная свалка заняла почти 500 квадратных метров», — уточнил глава регионального министерства Тихон Фирсов.Сумму ущерба, нанесённого почвам, рассчитали эксперты. По их оценке, она составила более 18 млн рублей. Теперь эти деньги заплатит нерадивая хозяйка земли.
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Лев Каштанов