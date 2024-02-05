Ущерб от браконьерской рубки в лесах Подмосковья за месяц превысил 12 млн рублей

Три факта нелегальной вырубки деревьев зафиксировано в лесах Московской области в январе текущего года. Вред, нанесённый природе, специалисты оценили более чем в 12 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Выявлено три факта вырубки. Несмотря на небольшое количество самих фактов, вред составил более 12 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Комлесхоза Олега Баженова.Один случай незаконной рубки был выявлен на территории лесничества «Русский лес». Ещё два нарушения обнаружили в Шатурском лесничестве.
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