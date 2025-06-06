Суд в Москве взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Мировой суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего налоговую задолженность, а также долги по сборам. Об этом пишет РИА Новости.



Отмечается, что иск к сыну продюсера Бари Алибасова подала инспекция Федеральной налоговой службы №3 по городу Москве.

В суде указали, что исковое заявление было удовлетворено.

Решение судебной инстанции вступило в силу с момента его принятия, однако сумма задолженности не разглашается.

Напомним, что ранее Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск Бари Алибасова-старшего в отношении магазина оргтехники из-за неработающего ноутбука.

Анастасия Чинкова

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