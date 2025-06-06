Суд в Москве взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам

06 июня 2025, 10:16

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Мировой суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего налоговую задолженность, а также долги по сборам. Об этом пишет РИА Новости.