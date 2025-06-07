«Насмотрелся всего»: Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве из-за пьющего отца
Певец Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и рукоприкладстве отца
Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве и рукоприкладстве пьющего отца. Об этом 41-летний артист сообщил в шоу Кристины Задоры «Семейные тайны».
По словам Шаляпина, его отец не был хорошим семьянином. Когда мужчина выпивал, то возвращался домой в плохом настроении и отыгрывался на близких людях. Прохор подчеркнул, что в детстве боялся его.
Певец отметил, что его отец неблагодарно относился не только к ним с мамой, но и к бабушке с дедушкой. Шаляпин выразил мнение, что мужчина никогда его не любил или просто не показывал чувства.
«Я насмотрелся всего в детстве. Мне не нужна жалость… Эти травмы толкнули меня вперед, вырваться от всего этого», — поделился артист.
После развода мама шоумена вышла замуж, однако о новом браке Прохор раскрывать подробности не стал.
*Запрещен в РФ