«Я не просто девушка Лепса»: Аврору Кибу «выбесил» упрек Филиппа Киркорова с переходом на личности

07 июня 2025, 07:47

Аврора Киба сочла последний упрек Киркорова с переходом на личности «бесячим»

Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба эмоционально ответила Филиппу Киркорову, упрекнувшему ее в отсутствии личности на шоу «Мастер игры». 19-летняя невеста Григория Лепса заявила, что не просто «девушка кого-то», а человек с собственным характером. Относиться к ней иначе — оскорбительно, и такое поведение бесит. Об этом пишет издание «VOICE».





На съемках реалити-шоу «Мастер игры» Киркоров попытался спровоцировать Аврору, назвав ее лишь спутницей Лепса и усомнившись в достижениях девушки.





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«Тут спортсмены, актёры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то», — заявил певец.

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @gvleps)



«Я личность. Я не просто девушка, которая вышла с Григорием Лепсом на красную дорожку. Я девушка, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение. Я не люблю переходы на личности — такие переходы меня не то чтобы обижают, они меня бесят», — возмутилась она.