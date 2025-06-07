«Я не просто девушка Лепса»: Аврору Кибу «выбесил» упрек Филиппа Киркорова с переходом на личности
Аврора Киба сочла последний упрек Киркорова с переходом на личности «бесячим»
Аврора Киба эмоционально ответила Филиппу Киркорову, упрекнувшему ее в отсутствии личности на шоу «Мастер игры». 19-летняя невеста Григория Лепса заявила, что не просто «девушка кого-то», а человек с собственным характером. Относиться к ней иначе — оскорбительно, и такое поведение бесит. Об этом пишет издание «VOICE».
На съемках реалити-шоу «Мастер игры» Киркоров попытался спровоцировать Аврору, назвав ее лишь спутницей Лепса и усомнившись в достижениях девушки.
«Глухие, слепые! Глухомань»: Филипп Киркоров при всех разозлился на Малахова
«Тут спортсмены, актёры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то», — заявил певец.Юная студентка-дизайнер, встречающаяся с 62-летним певцом, не промолчала. Она подчеркнула, что Лепс делал ей предложение четыре раза, и назвала себя личностью, а не просто тенью знаменитого жениха.
«Я личность. Я не просто девушка, которая вышла с Григорием Лепсом на красную дорожку. Я девушка, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение. Я не люблю переходы на личности — такие переходы меня не то чтобы обижают, они меня бесят», — возмутилась она.Аврора по возрасту младше старшей дочери Лепса, что смущает многих фанатов. Однако Киба стремится строить карьеру, для чего и приняла участие в «Мастере игры». Новый выпуск шоу выйдет сегодня в 19:00 на ТНТ.
«Опозорили на всю страну! Вытерли ноги»: Алана Мамаева назвала жену Натана «тряпкой» за прощение измен на всю страну
Девушка также является достаточно популярной блогершей с тысячами подписчиков.
Киба и Лепс начали встречаться около года назад — совсем недавно они отметили годовщину помолвки. Несмотря на слухи о неискренности их чувств, пара продолжает демонстрировать теплые отношения и появляться вместе на публичных мероприятиях.
Тем больше были удивлены подписчики, когда Киба намекнула на перенос свадьбы. Аврора четко дала понять, что не торопится узаконить отношения с Лепсом, но причину не назвала.
*Запрещенная в России экстремистская организация