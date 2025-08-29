Суд закрыл детский лагерь «Лето» под Новосибирском за множество нарушений

29 августа 2025, 18:22

Фото: iStock/AMilkin

Искитимский районный суд Новосибирской области приостановил работу детского оздоровительного лагеря «Лето» в селе Завьялово на 90 суток по требованию прокуратуры. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Ранее сотрудники Искитимской межрайонной прокуратуры провели проверку в лагере, где обнаружили критичные нарушения. Оказалось, что в корпусах, где жили дети, с окон были сняты ручки, отсутствовали москитные сетки и термометры для контроля температуры воздуха. Кроме того, на мебели была пыль, а на полу — грязь.



Выяснилось, что медпункт в лагере не был оборудован отдельным кабинетом для врача. Приём заболевших детей и другие процедуры проводились в одном помещении.



В пищеблоке еду раскладывали сотрудники, которые не имеют на это право, в том числе хозяйка лагеря и фельдшер. Работа проводилась без перчаток, отсутствовали раковины для мытья рук, а также соответствующие средства.





«Постановлением суда от 29.08.2025 индивидуальному предпринимателю Мудрицкой А. Ф. назначено административное наказание в виде приостановления деятельности загородного лагеря ДОЛ КД «Лето» в с. Завьялово на срок 90 суток», — приводит издание информацию пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.