ИИ выявил на подмосковных стройках более 1,8 тыс. нарушений

29 августа 2025, 14:47

оригинал Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Свыше 1,8 тыс. различных нарушений выявил искусственный интеллект на стройках на территории Московской области. Контроль ведётся через 271 видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Нейросеть анализирует 22 класса данных, благодаря чему может «заметить» как забытые каски, так и первые признаки пожара. Точность распознавания нарушений составляет 95%.





«При обнаружении проблемы система автоматически ставит задачу для её устранения. Срок реакции на угрозы при этом составляет 60 секунд: раньше на это требовалось не менее получаса», — отмечается в сообщении.