ИИ выявил на подмосковных стройках более 1,8 тыс. нарушений
Свыше 1,8 тыс. различных нарушений выявил искусственный интеллект на стройках на территории Московской области. Контроль ведётся через 271 видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Нейросеть анализирует 22 класса данных, благодаря чему может «заметить» как забытые каски, так и первые признаки пожара. Точность распознавания нарушений составляет 95%.
«При обнаружении проблемы система автоматически ставит задачу для её устранения. Срок реакции на угрозы при этом составляет 60 секунд: раньше на это требовалось не менее получаса», — отмечается в сообщении.В настоящее время искусственный интеллект контролирует 60% всех строительных площадок Московской области.