Девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября в Бердске

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября в Бердске. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.



Ученица школы №3 «Пеликан» приехала в учебное заведение, чтобы отрепетировать танец. Ей стало плохо еще до начала подготовки к мероприятию. Мать девочки, работающая учителем, и другие свидетели пытались оказать ей помощь до прибытия медицинских специалистов, но безуспешно.

Девушка была энергичной, хорошо училась и посещала военно-патриотический клуб. В прошлом она занималась танцами, но из-за проблем со здоровьем прекратила занятия. Причина ее смерти пока остается неизвестной.

Екатерина Коршунова

