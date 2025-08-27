Девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября в Бердске
Девятиклассница умерла на репетиции 1 сентября в Бердске. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Ученица школы №3 «Пеликан» приехала в учебное заведение, чтобы отрепетировать танец. Ей стало плохо еще до начала подготовки к мероприятию. Мать девочки, работающая учителем, и другие свидетели пытались оказать ей помощь до прибытия медицинских специалистов, но безуспешно.
Девушка была энергичной, хорошо училась и посещала военно-патриотический клуб. В прошлом она занималась танцами, но из-за проблем со здоровьем прекратила занятия. Причина ее смерти пока остается неизвестной.
Читайте также: