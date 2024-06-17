Полгектара земли и 12 лет бегства: имущество и арест чиновника Минсельхоза Донских

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В Московской области правоохранители задержали бывшего начальника департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, который скрывался от следствия более 12-ти лет. О том, в чем подозревается экс-чиновник и что известно об его имуществе расскажет редакция «Радио 1».
Задержание Олега Донских
В Подмосковье задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Мужчина проходит по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Донских удавалось скрываться от следствия 12 лет.
На кадрах задержания, которые распространила ФСБ, Олег Донских говорит, что не знает, за что находится в розыске.
Олег Донских арестован
По версии следствия, в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.
Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны и в 2017 году судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет. Олегу Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.
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Биография бывшего чиновника Донских
Олег Донских родился 7 декабря 1968 года в Липецкой области в семье председателя Добринского райисполкома Виктора Васильевича Донских. После школы Донских-младший поступил в Воронежский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и правовед», в 1997 году окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета по специальности «экономист финансовых и налоговых структур сельского хозяйства».
С 1991 года работал специалистом по реализации продукции на совместном советско-шведском предприятии «Прогресс».
В октябре 1993 года перешел в ОАО «Сенцовоагропромснаб», где работал заместителем главного инженера, начальником отдела маркетинга, заместителем технического директора. Позднее возглавил станцию технического обслуживания автомобилей в Липецке. 6 апреля 2009 года назначен начальником управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года — директор Департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
20 февраля 2012 года взял внеплановый отпуск, а затем направил в Минсельхоз России заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. 17 апреля 2012 года объявлен в федеральный розыск как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Какое имущество принадлежит арестованному Донских
Экс-чиновник Минсельхоза Олег Донских только за последний год работы в ведомстве успел приобрести полгектара земли и дом.
В соответствии с декларацией о доходах, семья Донских владеет недвижимостью общей площадью более 10 тысяч квадратных метров — в декларации значатся дома, гаражи, квартиры, участки под строительство. Всего за один год работы в Минсельхозе общая площадь недвижимости Донских увеличилась на 5 тысяч квадратных метров.
Чиновник также задекларировал два автомобиля Mercedes в общей собственности с супругой. Согласно официальным данным, Донских имел ежемесячных доход в размере порядка 1,5 миллиона рублей, его супруга — чуть более 65 тысяч.
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