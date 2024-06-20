Суд продлил арест замминистра обороны Иванову

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов оставлен под стражей до 23 сентября по обвинению в получении крупной взятки.
В начале июня следственные органы обратились в суд с просьбой продлить содержание Иванова и его соучастников в СИЗО.
Информация о задержании Иванова стала общедоступной 23 апреля, а на следующий день он был арестован до конца июня. Им предъявлены обвинения в коррупции, связанной с деятельностью подрядчиков в оборонной сфере.
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