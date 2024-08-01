Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов

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Суд арестовал бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова, работу которой курировал арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Об этом информирует РБК.
В конце июля в отношении Сухова военные следователи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).
По информации РБК, по делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. По предварительным данным, ущерб от действий превышает 200 миллионов рублей.
Ранее экс-замглавы МО Тимур Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По информации РБК, по делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. По предварительным данным, ущерб от действий превышает 200 миллионов рублей.
Ранее экс-замглавы МО Тимур Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак