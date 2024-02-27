Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*

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Суд в Москве заочно арестовал создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* (признанного иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС России, сообщает РИА Новости.
Срок будет исчисляться при экстрадиции либо задержания Мунтяна на территории России.
Он был объявлен в розыск в декабре. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Теперь мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.
Мунтян был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года из-за выступлений против СВО.
* Физлицо иноагент
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Он был объявлен в розыск в декабре. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Теперь мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.
* Физлицо иноагент
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Ювелина Бернст