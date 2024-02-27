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Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*

27 февраля 2024, 00:08
Фото: iStock/ Elena Horrmann

Фото: iStock/ Elena Horrmann

Суд в Москве заочно арестовал создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* (признанного иноагентом) по делу о распространении фейков о ВС России, сообщает РИА Новости.
Срок будет исчисляться при экстрадиции либо задержания Мунтяна на территории России.

Он был объявлен в розыск в декабре. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Теперь мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.


Мунтян был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года из-за выступлений против СВО.

* Физлицо иноагент

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Люберецкий суд оштрафовал предпринимательницу, выгнавшую из кофейни бойца СВО
27 февраля 2024, 00:35

Фото: iStock/AMilkin

Владелицу кофейни в Люберцах, попросившую покинуть заведение участника СВО, оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. На сайте Люберецкого городского суда есть карточка дела по соответствующей административной статье на Алену Полякевич, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
На минувшей неделе Полякевич рассказала в соцсетях, что в кофейню пришел участник СВО, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». По ее словам, она «за две минуты уладила эту ситуацию без крика, без мата и прочего» и «попросила покинуть помещение».

​Пост предпринимательницы вызвал активную критику со стороны Z-блогеров, которые обратились с заявлением в полицию, обвинив Алену в ​дискредитации участников спецоперации и публикации фейков о действиях российской армии. Они не преминули напомнить, что она также была участницей ​оппозиционных митингов в Москве и Подмосковье, публикуя видео оттуда.

«Сотрудники полиции установили, что комментарий разместила жительница города Люберцы 1997 года рождения, которая была доставлена в отдел для разбирательства», — заявили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД по Московской области, комментируя ситуацию.

После вынесения приговора в отношении ​Полякевич блогеры и активисты также заявили, что в отношении девушки должно быть проведено следствие на тему возможного финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) с её стороны.

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#люберцы
#суд
#подмосковье
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RPP: 20 регионов Перу введут режим ЧС из-за массовой вспышки лихорадки денге
27 февраля 2024, 00:19

Фото: iStock/jarun011

Власти Перу готовят указ о введении режима чрезвычайной ситуации в 20 регионах страны из-за роста числа случаев заражений лихорадкой денге. Об этом сообщила национальная радиостанция RPP.
«Есть двадцать регионов, которые будут рассматриваться как находящиеся в режиме чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за денге. Детали указа дорабатываются, чтобы его можно было утвердить в ближайшие несколько часов», — заявил в эфире радиостанции RPP глава министерства здравоохранения Перу Сесара Васкеса.

По словам министра, с начала года зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года.

Ранее из-за вспышки лихорадки денге режим ЧС был объявлен в одном из крупнейших городов Бразилии — Рио-де-Жанейро. С начала 2024 года муниципалитет Рио зарегистрировал более 10 000 случаев заболевания денге. Город принял множество специальных мер для сдерживания распространения болезни — в частности, мэрия открыла 10 центров медицинской помощи и создала центр неотложной помощи.

Денге - вирусная инфекция, которая распространена в тропических и субтропических регионах Азии, Африки и Латинской Америки. Её симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.

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#болезни
#перу
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Путин поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций
27 февраля 2024, 00:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил как личный состав, так и ветеранов за мужество, за добросовестную службу и верность. Соответствующее обращение уже опубликовано на сайте Кремля.




Российский лидер отметил, что создание Сил специальных операций продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

«Особые слова благодарности воинам-участникам специальной военной операции. На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняет поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — подчеркнул Путин.

По словам президента, военнослужащие Сил спецопераций уже доказали на деле свою готовность защищать национальные интересы. Так, они обеспечили защиту жителей Крыма и Севастополя от националистов, участвовали в борьбе с терроризмом в Сирии и сейчас активно борются с украинскими неонацистами.

Владимир Путин пообещал и дальше повышать эффективность Сил специальных операций, укреплять их.

День сил специальных операций отмечается в России ежегодно 27 февраля. Праздник учреждён указом президента России Владимира Путина в 2015 году.

Силы специальных операций Вооруженных сил России – это специально обученная армейская группировка, предназначенная для выполнения сложнейших задач для защиты интересов России. Формирование ССО в стране началось в 2009 году в рамках масштабной реформы российской армии.

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Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе
На украинско-польской границе застряли около 2200 грузовиков из-за протестов фермеров
26 февраля 2024, 23:41

Фото: iStock/ Vera Shestak

На границе между Польшей и Украиной застряли около 2200 грузовиков, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко. Ожидается, что к утру эта очередь вырастет почти до 2400 грузовиков.
Дело в том, что польские фермеры продолжают блокировать движение на пунктах пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец». Наибольшую нагрузку приняли на себя КПП «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».

Европейские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, так как из-за этого падают цены на местные товары.

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ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области
Сальдо: ВС РФ атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области
26 февраля 2024, 21:50

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что за последние сутки российские военные нанесли удары по более чем 20 местам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной им территории региона.
«Были проведены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооруженных формирований киевского режима», — отметил Сальдо.
По его словам, за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, пять орудий и минометов, зенитная установка, четыре автомобиля и три лодки. Кроме того, Сальдо отметил, что удалось сбить и подавить семь беспилотников, принадлежащих ВСУ.

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#машины
#всу
#солдат
#служба
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Иностранное судно разлило нефть у российского города
Панамское судно разлило нефть в море у Новороссийска
26 февраля 2024, 21:24

Фото: iStock/Dikuch

Судно Hai Jin Jiang под панамским флагом разлило нефть в акватории Черного моря у берегов Новороссийска, сообщили в пресс-службе Морспасслужбы.
Инцидент с загрязнением обнаружили 22 февраля. Площадь загрязнения составила 300 квадратных метров.

После ограждения разлива были проведены операции по его ликвидации. В итоге около 40 тонн нефтепродукта были переданы на утилизацию.

Отмечается, что благодаря своевременным мерам удалось предотвратить распространение загрязнения на большую площадь акватории морского порта Новороссийск.

Ранее аналогичный инцидент с нефтепродуктами произошел в акватории реки Волги в центральной части Астрахани, недалеко от улицы Адмиралтейской, где пятно также достигло 300 квадратных метров.

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Легализовавший 10 тысяч иностранцев подполковник МВД России предстал перед судом
В Москве начался суд над экс-замглавы УВМ МВД за легализацию 10 тыс. иностранцев
26 февраля 2024, 20:40

Фото: iStock/Thx4Stock

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о коррупции, касающегося бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции (УВМ) московского главка МВД России, подполковника полиции Дмитрия Тахтаулова, пишет «Коммерсант».
Следствие утверждает, что этот полицейский помог около десяти тысячам иностранцев легализоваться в России за деньги.

Параллельно к этому, Генпрокуратура подала в Преображенский суд столицы иск о конфискации имущества Тахтаулова и его родственников.

Ведомство считает, что активы этого полицейского были приобретены на доходы, полученные незаконным путем.

Среди имущества, подлежащего изъятию, находятся: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые при обыске у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.

Преступная деятельность подполковника была пресечена в ноябре 2022 года.

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Швеция готова взять ответственность за безопасность в регионе
Швеция выразила готовность к ответственности за евроатлантическую безопасность
26 февраля 2024, 20:13

Фото: iStock/WDnet

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил готовность своей страны принять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность.
«Сегодня — день исторический. Парламенты всех государств-членов НАТО высказались за вступление Швеции в альянс. Швеция готова принять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность», — отметил Кристерссон.
Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Швецию с этим событием и подчеркнул ожидание вступления соседа в альянс. Премьер-министр Петтери Орпо также поздравил Швецию с ратификацией просьбы.

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник одобрил просьбу Швеции о вступлении в НАТО.

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Макрон заявил, что Запад не намерен начинать войну с русским народом
Макрон: Запад будет работать над избежанием эскалации конфликта на Украине
26 февраля 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не планирует вступать в военный конфликт с русским народом и будет стремиться к предотвращению эскалации напряженности в Украине.
Трансляция мероприятия была доступна на официальном YouTube-канале Елисейского дворца.

«Мы все согласны, что не желаем начинать войну с российским народом. Мы решительно нацелены на сдерживание эскалации, как это успешно удавалось сделать с начала конфликта», — отметил Макрон на открытии конференции в поддержку Украины, которая проходила в Париже в понедельник.
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